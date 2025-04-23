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≡ “Выбросила из окна“: пассажирку поезда подозревают в страшном преступлении
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51587
“Выбросила из окна“: пассажирку поезда подозревают в страшном преступлении
Отправлено: 23.04.25 - 08:50
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В СМИ распространилась информация о том, что в поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда - Астана, произошел трагический инцидент. Выяснилось, что женщина родила ребенка в поезде, а затем якобы выбросила новорожденного из окна вагона. Тело малыша позже было найдено, он погиб.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16429
Re: “Выбросила из окна“: пассажирку поезда подозревают в...
Отправлено: 23.04.25 - 08:50
#1
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Остановите землю, я хочу сойти (с)
Один от ревности молотком пацана убил. Хотя казалось при чем он, ты же бабу свою ревнуешь. Псих.
Вторая родила и в окно как скорлупу от яйц выкинула.

Куда мир катится. Я знаю семейную пару, мой старый знакомый. У них не получалось ребёнка зачать. Они взяли в дет доме. Красивый мальчик, а ведь кто его здал. Не захотел радоваться как ребёнок ростет. Как первый слова, папа, мама.

Помню мой заболел. Мама ему укол делала а он в слезах ко мне бежит на диван. Рядом ложится ищет защиту у меня. Я ему, сынок. Она же тебя лечит. Так надо. Он обнимит. И засыпает со мной.

Ребёнок это счастье.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
277
Re: “Выбросила из окна“: пассажирку поезда подозревают в...
Отправлено: 23.04.25 - 09:36
#2
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А как в поезде можно незаметно родить? Да ещё незаметно выкинуть в окно?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
717
Re: “Выбросила из окна“: пассажирку поезда подозревают в...
Отправлено: 23.04.25 - 09:45
#3
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тут еще есть другая сторона медали. Видите пишут, что в стране практически не осталось той старой и доброй железной дороги. 14 частников поделили меж собой все то достояние, которое было создано нашими предками. И теперь отфутболивают, мол это не у нас, это у других частников такие ужасы творятся. так же и в авиации. В аэропорту несколько независимых друг от друга организаций и никто ни за что не в ответе. Ну и конечно же платные дороги.Если вы думаете, что плата будет идти только в казну государства, то тут у меня большие сомнения. Опять какой то частник будет барыши в кубышку складывать. Вот например штрафы с камер Сергеков не все идут в бюджет, а больше чем половина уходит частнику. Думаю оттого и бардак у нас в стране, что нет хозяина не на самом верху ни на местах, только коммерсанты.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
828
Re: “Выбросила из окна“: пассажирку поезда подозревают в...
Отправлено: 23.04.25 - 10:15
#4
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Невольно говоришь: нездоровый человек, родивший себе подобного умышленно убил другого, по сути является биомусором! Так тому и быть! Тем меньше биомусора, чем чище природа на Земле!
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