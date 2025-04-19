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≡ 27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы должен сделать Казахстан из новых торговых пошлин Дональда Трампа?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51587
27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы должен сделать Казахстан из новых торговых пошлин Дональда Трампа?
Отправлено: 19.04.25 - 14:41
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2 апреля 2025 года президент США Дональд ТРАМП ввел таможенные пошлины в отношении 185 стран мира. Как эти экономические потрясения повлияют на экономику Казахстана и благосостояние наших граждан, «НГ» спросила начальника управления науки и коммерциализации КРУ им. Байтұрсынұлы, кандидата экономических наук Андрея КОВАЛЯ.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
454
Re: 27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы...
Отправлено: 23.04.25 - 09:12
#15
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Уфффф... областной акимат разогнать к чертовой бабуле, и унитазы свои со "спецсвязью" пусть заберут с собой
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