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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 379 из 379«1...377378379
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1524
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 22:13
#5671
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Цитата:
maxsaf:
США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС

Вот, можете же на человеческие ресурсы ссылаться, а не на всякую хрень предназначенную для граждан с тремя классами церковно-приходской.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 22:17
#5672
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Цитата:
111:

Киселев на РТР вовсю Гитлера цитирует, так что неудивительно. Честно говоря я был в шоке, когда услышал! И договорился до того, что кроме обычных слов об отсутствии государственности Украины, что и украинской культуры,как таковой не существует! И не скажешь, что необразованный, не слышал про Лесю Украинку и Тараса Шевченко, да и Гоголь тоже наполовину украинский писатель!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 22:28
#5673
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План Трампа по урегулированию конфликта на Украине войдет в учебники истории, заявил ТАСС Владимир Мединский .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 22:29
#5674
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Британский военный аналитик Эд Арнольд из Royal United Services Institute (RUSI) считает, что риск вооружённого столкновения между Россией и странами Альянса реален и может проявиться через три года.

В интервью агентству dpa специалист указывает на Балтийский регион как вероятную точку начала эскалации, прежде всего на Сувалкский коридор — узкий перешеек между Польшей и Литвой, соединяющий прибалтийских членов НАТО с остальной Европой.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 23:15
#5675
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Цитата:
YESNO:
заявил ТАСС Владимир Мединский .

Полку трампистов прибыло? Сегодня смотрел "Место встречи" по НТВ! Обсуждали невиданный взлёт рубля! Немного похвалили Центробанк России, но всё обсуждение всё равно свелось к сумасшедшей экономической политике Трампа, побочным явлением которого стало укрепление рубля! Ну и никто, ничего не смог спрогнозировать с таким непредсказуемым лидером первой экономики мира!Норкин пытался перевести разговор на Китай, но все экономисты сказали ,что там всё нерыночно именно с валютой, существует два юаня для внутреннего и внешнего использования, будущее туманно?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 23:57
#5676
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Цитата:
saba:
спрогнозировать с таким непредсказуемым лидером первой экономики мира

все идёт по сценарию .
сначала управляемый хаос .
а потом ...
это потом .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27388
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 00:02
#5677
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Цитата:
Карачун:
Вот, можете же на человеческие ресурсы ссылаться, а не на всякую хрень предназначенную для граждан с тремя классами церковно-приходской.

Знал что вы кайф словите от забугорной ссылки. Хотя текст с ненавистной ленты, там тоже умеют перепечатывать чужие новости с заморских ресурсов, и коль текст один в один, но вам от одного из них прям плохо становитсЯ, то это к психиатру, источник тут ни при чем.

[Исправлено: maxsaf, 23.04.2025 - 01:02]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 07:15
#5678
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Цитата:
maxsaf:
ненавистной ленты, там тоже умеют перепечатывать чужие новости с заморских ресурсов,

Ну когда эта лента искусно чередует перепечатки с откровенно пропагандистскими материалами есть недоверие к её статьям, это же очевидно! Хотя когда попадаются совсем одиозные заголовки я с любопытством читаю.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1524
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 08:46
#5679
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Цитата:
saba:
Ну когда эта лента искусно чередует перепечатки с откровенно пропагандистскими материалами

Вот и я о том же. Ресурс вымазанный пропагандистским дерьмом не отмывается парой перепечатанных статей. Поэтому ссылка на него...это все-равно что ссылка на ватное болото.
И да, кстати...
Цитата:
maxsaf:
Хотя текст с ненавистной ленты...

Ни к чему это. Дотошные граждане с "активной гражданской позицией" могут присуропить нарушение правил цитирования за такой камингаут. Вы же точно понимаете что текст взятый с одного ресурса и ссылка данная на другой это намеренное введение в заблуждение?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1524
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 08:56
#5680
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Цитата:
Vit: Остановите землю, я хочу сойти (с)
Придется спрыгивать на ходу. При остановке земли сойти уже не выйдет. ;-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1524
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 09:12
#5681
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Цитата:
Эл-починно: А так в отпуске в третьих странах,
Ох ни... ж себе. Сильно сказано.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27388
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 10:33
#5682
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Цитата:
Карачун:
Дотошные граждане с "активной гражданской позицией" могут присуропить нарушение правил цитирования за такой камингаут. Вы же точно понимаете что текст взятый с одного ресурса и ссылка данная на другой это намеренное введение в заблуждение?

Главред все переиграл по итогу. С его слов, ссылка на источник требуется если есть сомнения в достоверности материала. Забугорный источник у вас сомнений обычно не вызывает,итак что займитесь сверкой англоязычной и русскоязычной версии, а то вдруг окажется, что мне это товарищ по телефону надиктовал, с неточностями :lol:
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