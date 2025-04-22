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Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся возврат земельного участка, где он стоял?
Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся возврат земельного участка, где он стоял?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51587
Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся возврат земельного участка, где он стоял?
Отправлено: 22.04.25 - 14:30
Рынок находился на улице Шевченко. Несмотря на то, что участок являлся проезжей частью, постановлением акимата города от 29.03. 2005 года он был продан в частную собственность. Абсурдная ситуация сохранялась в областном центре 20 лет! Сейчас базара нет.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1674
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 14:30
Неужели цивилизация возвращается? А чё никак не найти как это можно было замутить с дорогой? Или вымерли взяточники уже?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1600
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 14:38
Цитата:
Заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Алия САПАРОВА назвала Садуакасова «менеджером новой формации, который быстро реагирует на вызовы времени, вникает во все детали и имеет сильную команду».
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1600
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 14:50
130.094тнг курс средний тенге к доллару сша / 2005 год
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 454
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 15:06
Этот "гитарист" черт знает что наподписывал видимо, сплошной абсурд и позорище
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11739
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 17:45
Цитата:
---Продали за 7 200 $ ---купили за 118 000 $----Не хило
YESNO:
130.094тнг курс средний тенге к доллару сша / 2005 год
130.094тнг курс средний тенге к доллару сша / 2005 год
---Продали за 7 200 $ ---купили за 118 000 $----Не хило
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 828
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 21:28
Продавец наверное не Кузнецов, а Васильев, который шел по делу бывшего акима города! Сейчас город превратили в торговый рынок, производств своих нет, и торгуют в основном китайские, российские товары, а еще налоги укрывают! Неудивительно, что с пошлинами введенные Трампом могут вообще остановить торговлю, потому что китайцы будут продавать в Казахстан свои товары прибавив туда еще 50 % госпошлины из 145%, а также от них не отстанет и дружественная Россия, которая на регулярной основе экспортирует в Казахстан пшеницу и другие товары по низким пошлинам!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2280
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 21:52
Цитата:
Это Васильев, где его родной дом по ул. 5 Декабря, возле 18 школы, которые во время СССР, скупали стеклотару на телеге с лошадью?
абике:
Продавец наверное не Кузнецов, а Васильев,
Продавец наверное не Кузнецов, а Васильев,
Это Васильев, где его родной дом по ул. 5 Декабря, возле 18 школы, которые во время СССР, скупали стеклотару на телеге с лошадью?
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 22:03
Цитата:
Почему Вы так решили? Кузнецов известный в городе бизнесмен, когда то работал ещё с Корневым . Тогда Кузнецову в аренду весь Центральный рынок был передан! А при чём тут Васильев я не понимаю!
абике:
Продавец наверное не Кузнецов, а Васильев
Продавец наверное не Кузнецов, а Васильев
Почему Вы так решили? Кузнецов известный в городе бизнесмен, когда то работал ещё с Корневым . Тогда Кузнецову в аренду весь Центральный рынок был передан! А при чём тут Васильев я не понимаю!
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 22:08
А цена вполне себе демократичная, г-н Кузнецов я так понимаю, не стал упираться и требовать заоблачные деньги в компенсацию. Это сейчас цена двух трёхкомнатные квартир даже не элитных . Так что я бы сказал вполне себе нормальная сделка для города.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 147
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 22:41
Из этой оперы в это же время сделали пристройку (магазин) к жилому дому №45 по улице Амангельды..так этот магазин "Сабрина" занимает тротуар полностью и люди вынуждены выходить на проезжую часть ,что бы его обойти.. Насколько я помню ,этот вопрос уже подымался, в т.ч. редакцией "Нашей Газеты" - ответ был, что всё согласованно с городской администрацией. Позорники, распродавали направо и налево и теперь спросить не с кого..Садуакасов -уважаемый отставник и бизнесмен, не публичный,упал в тину, но тусуется с уважаемыми агашками.
Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся возврат земельного участка, где он стоял?
Отправлено: 22.04.25 - 23:05
Цитата:
Эта практика, надо признать была всегда и до и после Садвакасова. Из больших примеров можно привести магазин Азия на аллее по улице Амангельды , магазин забыл как раньше назывался, на пересечении Тарана и Алтынсарина, ещё можно пару примеров поменьше привести например коттедж возле восьмой школы построен прямо на проезжей части улицы Железнодорожной.
Лесовик:
кого..Садуакасов
кого..Садуакасов
Эта практика, надо признать была всегда и до и после Садвакасова. Из больших примеров можно привести магазин Азия на аллее по улице Амангельды , магазин забыл как раньше назывался, на пересечении Тарана и Алтынсарина, ещё можно пару примеров поменьше привести например коттедж возле восьмой школы построен прямо на проезжей части улицы Железнодорожной.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 744
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 23.04.25 - 09:06
//Несмотря на то, что участок являлся проезжей частью, постановлением акимата города от 29 марта 2005 года он был продан в частную собственность// - вот действительно БАЗАРА НЕТ
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