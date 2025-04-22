Отправлено: - 23:04

Лесовик:

несколько лет назад отправил посылку в Германию

Цитата:Уже интересно немного весело. Посылки из Германии мы и получали в своё время, и сами потом отправляли. Вернее мать, пока не померла. Сколько не объяснял, что если хочешь помочь, то деньгами лучше. Сами себе купят, что нужно. А вот наоборот...Хотя с письмом был похожий случай. Отправил из Германии, а вот до адресата в Казахстане де дошло, вернулось. Правда без всяких разборок и совершенно бесплатно.