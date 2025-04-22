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"По городу очень много ям" - 9 млрд тенге потратят на ремонт дорог в Костанае. Начало работ инспектировал аким области
"По городу очень много ям" - 9 млрд тенге потратят на ремонт дорог в Костанае. Начало работ инспектировал аким области
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