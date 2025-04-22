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≡ "Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51585
"Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
Отправлено: 22.04.25 - 14:53
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- А какое может быть дальнейшее сотрудничество, если они не выполняют свои обязательства за тот период, за который уже заплачено? Тут я просто развожу руками, - жалуется экс-депутат мажилиса парламента РК. постоянный автор "НГ" Дмитрий ЛЕГКИЙ.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1228
Re: "Уже доверия к "Казпочте" нет" -...
Отправлено: 22.04.25 - 14:53
#1
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Цитата:
Уже доверия к "Казпочте" нет


А оно было? Уже давно у почтового оператора почтовые услуги далеко не на первых ролях. Если нужно отправить письмо - сначала дождись очередь из пенсионеров, которые пришли платить за коммуналку, кто-то оплачивает налоги или пошлины какие-нибудь. А именно отправка корреспонденции - обождет
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
147
Re: "Уже доверия к "Казпочте" нет" -...
Отправлено: 22.04.25 - 22:50
#2
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Я сам зарёкся иметь дело с ними..несколько лет назад отправил посылку в Германию (недёшево обошлось) подруге жены. Посылка где то болталась пару месяцев и вернулась в Костанай. Так они с меня потребовали оплатить стоимость обратной дороги. Пришлось идти на принцип и ругаться с руководством и чудо! Мне вернули деньги, потраченные на отправку, а посылку..- якобы уничтожили(?) т.к. там был шоколад , конфеты и прочее..всё это длилось месяцев три.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4200
"Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
Отправлено: 22.04.25 - 23:04
#3
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Цитата:
Лесовик:
несколько лет назад отправил посылку в Германию

Уже интересно немного весело. Посылки из Германии мы и получали в своё время, и сами потом отправляли. Вернее мать, пока не померла. Сколько не объяснял, что если хочешь помочь, то деньгами лучше. Сами себе купят, что нужно. А вот наоборот... :lol:
Хотя с письмом был похожий случай. Отправил из Германии, а вот до адресата в Казахстане де дошло, вернулось. Правда без всяких разборок и совершенно бесплатно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7683
"Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
Отправлено: 22.04.25 - 23:27
#4
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Цитата:
Эл-починно:
вот наоборот...

Ничего тут смешного не вижу! Тоже регулярно обменивались, правда не почтой, а с знакомыми передавали! Набор стандартный, шоколад, конфеты, сувениры какие нибудь! Сюда присылали какие то старушачьи одежды, никто их не одевал, но благодарили, чтобы не обидеть! Самое странное, приезжали видели, что с голоду не умираем, одеть есть что, но набор в посылках так и не меняется! Но мы ценим не вещи или другие какие то ценности, а то, что не забывают!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7683
Re: "Уже доверия к "Казпочте" нет" -...
Отправлено: 22.04.25 - 23:31
#5
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Кстати шоколад "Казахстан", очень удобная штука! Где нибудь не ресепшене, чтобы расположить к себе, безотказно срабатывает!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4200
"Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
Отправлено: 22.04.25 - 23:40
#6
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Цитата:
saba:
Кстати шоколад "Казахстан"

Да всё понятно, просто сегодня всё что угодно можно и в инете заказать. Другое дело девяностые и начало двухтысячных. А где то с 2010-го всё примерно уравновешалось. Только за пересылку платить лишнее, не вижу смысла. А так в отпуске в третьих странах, я и с немецким или швейцарским шоколадом, всегда "желанный" гость. ;-)
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