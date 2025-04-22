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≡ Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся возврат земельного участка, где он стоял?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51585
Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся возврат земельного участка, где он стоял?
Отправлено: 22.04.25 - 14:30
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Рынок находился на улице Шевченко. Несмотря на то, что участок являлся проезжей частью, постановлением акимата города от 29.03. 2005 года он был продан в частную собственность. Абсурдная ситуация сохранялась в областном центре 20 лет! Сейчас базара нет.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1674
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 14:30
#1
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Неужели цивилизация возвращается? А чё никак не найти как это можно было замутить с дорогой? Или вымерли взяточники уже?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1600
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 14:38
#2
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Цитата:
Заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Алия САПАРОВА назвала Садуакасова «менеджером новой формации, который быстро реагирует на вызовы времени, вникает во все детали и имеет сильную команду».
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1600
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 14:50
#3
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130.094тнг курс средний тенге к доллару сша / 2005 год
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
453
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 15:06
#4
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Этот "гитарист" черт знает что наподписывал видимо, сплошной абсурд и позорище
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11739
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 17:45
#5
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Цитата:
YESNO:
130.094тнг курс средний тенге к доллару сша / 2005 год

---Продали за 7 200 $ ---купили за 118 000 $----Не хило :-x
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
826
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 21:28
#6
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Продавец наверное не Кузнецов, а Васильев, который шел по делу бывшего акима города! Сейчас город превратили в торговый рынок, производств своих нет, и торгуют в основном китайские, российские товары, а еще налоги укрывают! Неудивительно, что с пошлинами введенные Трампом могут вообще остановить торговлю, потому что китайцы будут продавать в Казахстан свои товары прибавив туда еще 50 % госпошлины из 145%, а также от них не отстанет и дружественная Россия, которая на регулярной основе экспортирует в Казахстан пшеницу и другие товары по низким пошлинам!
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2280
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 21:52
#7
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Цитата:
абике:
Продавец наверное не Кузнецов, а Васильев,

Это Васильев, где его родной дом по ул. 5 Декабря, возле 18 школы, которые во время СССР, скупали стеклотару на телеге с лошадью?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7683
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 22:03
#8
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Цитата:
абике:
Продавец наверное не Кузнецов, а Васильев

Почему Вы так решили? Кузнецов известный в городе бизнесмен, когда то работал ещё с Корневым . Тогда Кузнецову в аренду весь Центральный рынок был передан! А при чём тут Васильев я не понимаю!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7683
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 22:08
#9
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А цена вполне себе демократичная, г-н Кузнецов я так понимаю, не стал упираться и требовать заоблачные деньги в компенсацию. Это сейчас цена двух трёхкомнатные квартир даже не элитных . Так что я бы сказал вполне себе нормальная сделка для города.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
147
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 22:41
#10
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Из этой оперы в это же время сделали пристройку (магазин) к жилому дому №45 по улице Амангельды..так этот магазин "Сабрина" занимает тротуар полностью и люди вынуждены выходить на проезжую часть ,что бы его обойти.. Насколько я помню ,этот вопрос уже подымался, в т.ч. редакцией "Нашей Газеты" - ответ был, что всё согласованно с городской администрацией. Позорники, распродавали направо и налево и теперь спросить не с кого..Садуакасов -уважаемый отставник и бизнесмен, не публичный,упал в тину, но тусуется с уважаемыми агашками.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7683
Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся возврат земельного участка, где он стоял?
Отправлено: 22.04.25 - 23:05
#11
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Цитата:
Лесовик:
кого..Садуакасов

Эта практика, надо признать была всегда и до и после Садвакасова. Из больших примеров можно привести магазин Азия на аллее по улице Амангельды , магазин забыл как раньше назывался, на пересечении Тарана и Алтынсарина, ещё можно пару примеров поменьше привести например коттедж возле восьмой школы построен прямо на проезжей части улицы Железнодорожной.
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