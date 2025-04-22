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"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51585
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 20:20
Тёплые полы приводят к "разбалансировке тепла в доме", тогда как цель региона - уменьшить теплопотери в предстоящий отопительный сезон, отметил Кумар АКСАКАЛОВ.
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Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 22.04.25 - 20:20
Цитата:
У кого окна настежь открыты всю зиму - тот улицу и отапливает. Тут даже искать не надо - есть чистосердечное признание одного форумчанина известного, задокументировано.
Тогда мы будем видеть, на каком участке идут максимальные потери. Для того, чтобы минимизировать потери, мы должны видеть, где эти потери происходят.
У кого окна настежь открыты всю зиму - тот улицу и отапливает. Тут даже искать не надо - есть чистосердечное признание одного форумчанина известного, задокументировано.
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 22.04.25 - 20:21
Цитата:
А ещё батареи ставят, по несколько штук возле каждой стены, что дышать потом нечем
Я знаю, что такие факты есть, когда люди подключают тёплые полы в квартирах, а это уже реконструкция.
А ещё батареи ставят, по несколько штук возле каждой стены, что дышать потом нечем
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 20:25
Я пытался привлечь внимание к вопросу реконструкции отопления и теплопотерям - редакция мою статью не пропустила. А теперь оказывается этой темой сам аким заинтересовался.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4200
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 20:50
Давно пора обязать ставит поквартирные счётчики учёта тепла, как и для учёта эл. энергии или воды.
А так один улицу отапливает, потому что ему дышать нечем и бельё за 15 минут сохнет, а общак платить должен.
А так один улицу отапливает, потому что ему дышать нечем и бельё за 15 минут сохнет, а общак платить должен.
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 21:03
Цитата:
Дешевле и проще прийти и штраф выписать за незаконную реконструкцию без разрешения.
Эл-починно:
Давно пора обязать ставит поквартирные счётчики учёта тепла, как и для учёта эл. энергии или воды. А так один улицу отапливает, потому что ему дышать нечем и бельё за 15 минут сохнет, а общак платить должен.
Давно пора обязать ставит поквартирные счётчики учёта тепла, как и для учёта эл. энергии или воды. А так один улицу отапливает, потому что ему дышать нечем и бельё за 15 минут сохнет, а общак платить должен.
Дешевле и проще прийти и штраф выписать за незаконную реконструкцию без разрешения.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 826
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 22.04.25 - 21:17
Аким недоговаривает: В многоквартирном доме самовольное воровство теплоэнергии карается в уголовном порядке и не надо акиму никому советовать насчет договариваться, т.е. согласовывать! Тот кто самовольно подключил теплые полы, он просто расхититель и существует, похищая у своих соседей по дому, денежные средства, которые они оплатили за него, поэтому могут потребовать возбуждения уголовного дела за хищение тепловой энергии, поскольку они за вора оплачивали в КТЭК! Пора уже КТЭК, совместно ГАСК, полиции заняться выявлением таких расхитителей и привлекать к ответственности!
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 21:24
Цитата:
Поддерживаю
абике:
Пора уже КТЭК, совместно ГАСК, полиции заняться выявлением таких расхитителей и привлекать к ответственности!
Пора уже КТЭК, совместно ГАСК, полиции заняться выявлением таких расхитителей и привлекать к ответственности!
Поддерживаю
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7683
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 22.04.25 - 22:56
Цитата:
Полностью согласен! Всё просто, потребитель получает услугу и оплачивает её по факту! И не надо никого сажать и расстреливать, как предлагает Абике! Интересно аким сам всё это придумал или КТЭК на уши напел? У меня встречный вопрос к Акиму , я уже несколько недель отключил все батареи и всё равно неимоверная жара в квартире, это чьи тепло потери? Теплосчетчик стоит на квартиру, но по правилам КТЭК тепловая энергия рассчитывается на весь дом и по квадратуре приходит мне счёт! Могу ли я выставить счёт за неиспользованную энергию по фактически существующему, но нигде не учтенному счётчику?
Эл-починно:
Полностью согласен! Всё просто, потребитель получает услугу и оплачивает её по факту! И не надо никого сажать и расстреливать, как предлагает Абике! Интересно аким сам всё это придумал или КТЭК на уши напел? У меня встречный вопрос к Акиму , я уже несколько недель отключил все батареи и всё равно неимоверная жара в квартире, это чьи тепло потери? Теплосчетчик стоит на квартиру, но по правилам КТЭК тепловая энергия рассчитывается на весь дом и по квадратуре приходит мне счёт! Могу ли я выставить счёт за неиспользованную энергию по фактически существующему, но нигде не учтенному счётчику?
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