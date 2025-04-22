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Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся возврат земельного участка, где он стоял?
Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся возврат земельного участка, где он стоял?
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