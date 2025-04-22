Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...

Отправлено: - 21:28

Продавец наверное не Кузнецов, а Васильев, который шел по делу бывшего акима города! Сейчас город превратили в торговый рынок, производств своих нет, и торгуют в основном китайские, российские товары, а еще налоги укрывают! Неудивительно, что с пошлинами введенные Трампом могут вообще остановить торговлю, потому что китайцы будут продавать в Казахстан свои товары прибавив туда еще 50 % госпошлины из 145%, а также от них не отстанет и дружественная Россия, которая на регулярной основе экспортирует в Казахстан пшеницу и другие товары по низким пошлинам!