Карачун: Совершенно точно есть те кто не говел, вообще такими глупыми практиками не занимается.
Что в нас русских не отнять, так это того, что мы прежде хотим и для нас это главная тема, добить украинцев до последнего, воспевая как пули у виска свистят и делая движуху. Конечно для нас Бога теперь нет, теперь мы сами Боги и решаем кому жить и кого расстрелять или отбомбить. В этом наша сила, в единстве. Какое там Разглавление, какой там Христос, Христос это боец СВО! Новая Илита. И да, нужно теперь беспрерывно воспевать Путина и Трампа, точнее сперва Трампа. Мы русские и с нами Трамп! Да, нам интересно именно это, когда брат убивает брата и мы лишь подпеваем кому то из них, делая ставки для Дона Трампа..
ACROS: В свете потенциального кадрового голода на механизаторов, в Канаде вроде в так любимой нашими аграриями провинции Саскачеван, говорят что уже есть в работе трактора с автопилотом и ИИ, не слышали ??
Давно уже слышал, и фотки вроде даже на форуме были
Дональд Трамп заявил, что если бы он тогда был президентом не было бы ни Столетней войны,ни войны Алой и Белой розы, ни гражданской войны в США, а во всех этих войнах виноват Байден!!! Ссылок не будет! Это фейк!
[b] В свете потенциального кадрового голода на механизаторов, в Канаде вроде в так любимой нашими аграриями провинции Саскачеван, говорят что уже есть в работе трактора с автопилотом и ИИ, не слышали ??
У нас тоже такие закупали к ходжаназарову вроде Пока покрытие стабильной связи не хватает чтобы они пахали А в целом пока есть люди которые на этом зарабатывают водя трактора зачем технику дорогущую закупать Вот как трактористов не станет тогда надо думать
Лазарь Моисеевич Каганович говорил: «Мы отвергаем понятие правового государства.
Если человек, претендующий на звание марксиста, говорит всерьез о правовом государстве и тем более применяет понятие „правовое государство" к Советскому государству, то это значит, что он отходит от марксистско-ленинского учения о государстве»
США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфлкта. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
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