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≡ Списки очередников на землю скрывали в десяти регионах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51585
Списки очередников на землю скрывали в десяти регионах Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 21:35
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Данные об очередности на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства и отчеты об их предоставлении местные акиматы должны публиковать ежеквартально. Именно такие требования прописаны в Земельном кодексе. Однако в десятке районов этого не делали.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
826
Re: Списки очередников на землю скрывали в десяти регионах...
Отправлено: 22.04.25 - 21:35
#1
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Только за взятки можно скрывать что угодно, не только очередь за земельными участками! И это делалось и делается в гос-ве на систематической основе, поскольку это началось при первом президенте!
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