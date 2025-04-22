Re: Списки очередников на землю скрывали в десяти регионах...

Отправлено: - 21:35

Только за взятки можно скрывать что угодно, не только очередь за земельными участками! И это делалось и делается в гос-ве на систематической основе, поскольку это началось при первом президенте!