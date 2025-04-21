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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 19:07
Цитата:
А, фотки скину, да
ACROS:
Фотки где?
Фотки где?
А, фотки скину, да
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 19:14
Цитата:
Что в нас русских не отнять, так это того, что мы прежде хотим и для нас это главная тема, добить украинцев до последнего, воспевая как пули у виска свистят и делая движуху.
Конечно для нас Бога теперь нет, теперь мы сами Боги и решаем кому жить и кого расстрелять или отбомбить.
В этом наша сила, в единстве.
Какое там Разглавление, какой там Христос, Христос это боец СВО!
Новая Илита.
И да, нужно теперь беспрерывно воспевать Путина и Трампа, точнее сперва Трампа.
Мы русские и с нами Трамп!
Да, нам интересно именно это, когда брат убивает брата и мы лишь подпеваем кому то из них, делая ставки для Дона Трампа..
Карачун:
Совершенно точно есть те кто не говел, вообще такими глупыми практиками не занимается.
Совершенно точно есть те кто не говел, вообще такими глупыми практиками не занимается.
Что в нас русских не отнять, так это того, что мы прежде хотим и для нас это главная тема, добить украинцев до последнего, воспевая как пули у виска свистят и делая движуху.
Конечно для нас Бога теперь нет, теперь мы сами Боги и решаем кому жить и кого расстрелять или отбомбить.
В этом наша сила, в единстве.
Какое там Разглавление, какой там Христос, Христос это боец СВО!
Новая Илита.
И да, нужно теперь беспрерывно воспевать Путина и Трампа, точнее сперва Трампа.
Мы русские и с нами Трамп!
Да, нам интересно именно это, когда брат убивает брата и мы лишь подпеваем кому то из них, делая ставки для Дона Трампа..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 19:15
Цитата:
Давно уже слышал, и фотки вроде даже на форуме были
Фото 2016 года
ACROS:
В свете потенциального кадрового голода на механизаторов, в Канаде вроде в так любимой нашими аграриями провинции Саскачеван, говорят что уже есть в работе трактора с автопилотом и ИИ, не слышали ??
В свете потенциального кадрового голода на механизаторов, в Канаде вроде в так любимой нашими аграриями провинции Саскачеван, говорят что уже есть в работе трактора с автопилотом и ИИ, не слышали ??
Давно уже слышал, и фотки вроде даже на форуме были
Фото 2016 года
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 19:59
Цитата:
Как там у вас, у русских, не знаю. Не ведаю, не был, не привлекался.
111:
Что в нас русских не отнять,
Что в нас русских не отнять,
Как там у вас, у русских, не знаю. Не ведаю, не был, не привлекался.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 20:01
Цитата:
А, ну я то про нас русских
Карачун:
Как там у вас, у русских, не знаю. Не ведаю, не был, не привлекался.
Как там у вас, у русских, не знаю. Не ведаю, не был, не привлекался.
А, ну я то про нас русских
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 20:31
Цитата:
А причем тут ты?
111:
А, ну я то про нас русских
А, ну я то про нас русских
А причем тут ты?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 20:32
Цитата:
И ты самый великий и древний, слыхали уже
111:
теперь мы сами Боги
теперь мы сами Боги
И ты самый великий и древний, слыхали уже
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 23:26
Цитата:
---А он везде причем !! Человечище с АЖП !
maxsaf:
А причем тут ты?
А причем тут ты?
---А он везде причем !! Человечище с АЖП !
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7674
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 05:26
Дональд Трамп заявил, что если бы он тогда был президентом не было бы ни Столетней войны,ни войны Алой и Белой розы, ни гражданской войны в США, а во всех этих войнах виноват Байден!!!
Ссылок не будет! Это фейк!
Ссылок не будет! Это фейк!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18000
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 09:07
Цитата:
У нас тоже такие закупали к ходжаназарову вроде
Пока покрытие стабильной связи не хватает чтобы они пахали
А в целом пока есть люди которые на этом зарабатывают водя трактора зачем технику дорогущую закупать
Вот как трактористов не станет тогда надо думать
[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.04.2025 - 09:28]
[b]
В свете потенциального кадрового голода на механизаторов, в Канаде вроде в так любимой нашими аграриями провинции Саскачеван, говорят что уже есть в работе трактора с автопилотом и ИИ, не слышали ??
В свете потенциального кадрового голода на механизаторов, в Канаде вроде в так любимой нашими аграриями провинции Саскачеван, говорят что уже есть в работе трактора с автопилотом и ИИ, не слышали ??
У нас тоже такие закупали к ходжаназарову вроде
Пока покрытие стабильной связи не хватает чтобы они пахали
А в целом пока есть люди которые на этом зарабатывают водя трактора зачем технику дорогущую закупать
Вот как трактористов не станет тогда надо думать
[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.04.2025 - 09:28]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 13:51
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 18:17
Цитата:
---У тебя есть это ?? -****Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
111:
---У тебя есть это ?? -****Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 19:09
Цитата:
родом из Шанхая2022:кто со мной желает ехать прошу записываться.....Я желаю
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 20:04
Лазарь Моисеевич Каганович говорил:
«Мы отвергаем понятие правового государства.
Если человек, претендующий на звание марксиста, говорит всерьез о правовом государстве и тем более применяет понятие „правовое государство" к Советскому государству,
то это значит, что он отходит от марксистско-ленинского учения о государстве»
«Мы отвергаем понятие правового государства.
Если человек, претендующий на звание марксиста, говорит всерьез о правовом государстве и тем более применяет понятие „правовое государство" к Советскому государству,
то это значит, что он отходит от марксистско-ленинского учения о государстве»
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