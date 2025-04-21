Отправлено: - 19:15

ACROS:

В свете потенциального кадрового голода на механизаторов, в Канаде вроде в так любимой нашими аграриями провинции Саскачеван, говорят что уже есть в работе трактора с автопилотом и ИИ, не слышали ??

Цитата:Давно уже слышал, и фотки вроде даже на форуме былиФото 2016 года