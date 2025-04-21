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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 378 из 378«1...376377378
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 19:07
#5656
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Цитата:
ACROS:
Фотки где?

А, фотки скину, да
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 19:14
#5657
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Цитата:
Карачун:
Совершенно точно есть те кто не говел, вообще такими глупыми практиками не занимается.

Что в нас русских не отнять, так это того, что мы прежде хотим и для нас это главная тема, добить украинцев до последнего, воспевая как пули у виска свистят и делая движуху.
Конечно для нас Бога теперь нет, теперь мы сами Боги и решаем кому жить и кого расстрелять или отбомбить.
В этом наша сила, в единстве.
Какое там Разглавление, какой там Христос, Христос это боец СВО!
Новая Илита.
И да, нужно теперь беспрерывно воспевать Путина и Трампа, точнее сперва Трампа.
Мы русские и с нами Трамп!
Да, нам интересно именно это, когда брат убивает брата и мы лишь подпеваем кому то из них, делая ставки для Дона Трампа..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27377
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 19:15
#5658
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Цитата:
ACROS:
В свете потенциального кадрового голода на механизаторов, в Канаде вроде в так любимой нашими аграриями провинции Саскачеван, говорят что уже есть в работе трактора с автопилотом и ИИ, не слышали ??

Давно уже слышал, и фотки вроде даже на форуме были

Фото 2016 года


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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 19:59
#5659
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Цитата:
111:
Что в нас русских не отнять,

Как там у вас, у русских, не знаю. Не ведаю, не был, не привлекался.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 20:01
#5660
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Цитата:
Карачун:
Как там у вас, у русских, не знаю. Не ведаю, не был, не привлекался.

А, ну я то про нас русских
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27377
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 20:31
#5661
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Цитата:
111:
А, ну я то про нас русских

А причем тут ты? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27377
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 20:32
#5662
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Цитата:
111:
теперь мы сами Боги

И ты самый великий и древний, слыхали уже :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11739
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.04.25 - 23:26
#5663
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Цитата:
maxsaf:
А причем тут ты?

---А он везде причем !! :lol: Человечище с АЖП ! :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7674
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 05:26
#5664
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Дональд Трамп заявил, что если бы он тогда был президентом не было бы ни Столетней войны,ни войны Алой и Белой розы, ни гражданской войны в США, а во всех этих войнах виноват Байден!!!
Ссылок не будет! Это фейк!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18000
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 09:07
#5665
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Цитата:
[b]
В свете потенциального кадрового голода на механизаторов, в Канаде вроде в так любимой нашими аграриями провинции Саскачеван, говорят что уже есть в работе трактора с автопилотом и ИИ, не слышали ??

У нас тоже такие закупали к ходжаназарову вроде
Пока покрытие стабильной связи не хватает чтобы они пахали
А в целом пока есть люди которые на этом зарабатывают водя трактора зачем технику дорогущую закупать
Вот как трактористов не станет тогда надо думать

[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.04.2025 - 09:28]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 13:51
#5666
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О как..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11739
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 18:17
#5667
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Цитата:
111:

---У тебя есть это ?? -****Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 19:09
#5668
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Цитата:
родом из Шанхая2022:кто со мной желает ехать прошу записываться.....
Я желаю
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 20:04
#5669
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Лазарь Моисеевич Каганович говорил:
«Мы отвергаем понятие правового государства.

Если человек, претендующий на звание марксиста, говорит всерьез о правовом государстве и тем более применяет понятие „правовое государство" к Советскому государству,
то это значит, что он отходит от марксистско-ленинского учения о государстве»
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