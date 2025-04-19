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Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51582
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 15:28
Национальный банк каждый год планирует снижение инфляции до определённого уровня. И уже в середине года нам объявляют, на сколько процентов повысятся пенсии из расчёта плановых показателей. Какая будет фактическая годовая инфляция, власть не интересует. Ну не ложь это?
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1388
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 15:28
Эх блин, я сегодня ждал цитату Сенеки, а тут Гораций вдруг!
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 15:44
Цитата:
Автор прям точь в точь повторяет мои слова, где у нас так же все из уст в уста передается и говорится о том, как Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..
Да, тут согласен с тов. Ворониным..
Люди из поколения в поколение будут передавать, как жили в наше время в действительности, а не так как писали и показывали.
Автор прям точь в точь повторяет мои слова, где у нас так же все из уст в уста передается и говорится о том, как Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..
Да, тут согласен с тов. Ворониным..
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 18:45
Цитата:
-----Снова , мягко говоря , очередная ложь от этого пользователя .
111:
Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..
Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..
-----Снова , мягко говоря , очередная ложь от этого пользователя .
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 18:53
--Всесоюзная перепись населения 1926 г. В 1926 г. в границах Казахстана проживало 6 198 467 чел.,
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 18:55
----- и где 7 миллионов ?
---Если проживало меньше ?
---Если проживало меньше ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4259
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 20:14
Цитата:
Да,уж!
Ещё и "вырезала"!
111:
Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..
Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..
Да,уж!
Ещё и "вырезала"!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 743
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 21.04.25 - 16:50
Цитата:
вроде прикрыли контору, но нет, значит все таки кто-то ему платит..
наверно с пенсионных наших, о которых говорится в статье
[Исправлено: Домовенок, 21.04.2025 - 17:02]
111:
вырезала почти 7 миллионов
вырезала почти 7 миллионов
вроде прикрыли контору, но нет, значит все таки кто-то ему платит..
наверно с пенсионных наших, о которых говорится в статье
[Исправлено: Домовенок, 21.04.2025 - 17:02]
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 21.04.25 - 19:46
Цитата:
Ты с чего это взял?
Гога:
Если проживало меньше ?
Если проживало меньше ?
Ты с чего это взял?
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 21.04.25 - 19:49
Цитата:
Читай статью, у нас все что хотят, напишут, и лишь один узун кулак , а это рассказы наших дедов, от поколения к поколению, прав.
Гога:
Снова , мягко говоря , очередная ложь от этого пользователя .
Снова , мягко говоря , очередная ложь от этого пользователя .
Читай статью, у нас все что хотят, напишут, и лишь один узун кулак , а это рассказы наших дедов, от поколения к поколению, прав.
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 22.04.25 - 18:02
Цитата:
----Ты вообще читать умеешь ---***В 1926 г. в границах Казахстана проживало 6 198 467 чел.,*** ----А у тебя--*Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..***
111:
Ты с чего это взял?
Ты с чего это взял?
----Ты вообще читать умеешь ---***В 1926 г. в границах Казахстана проживало 6 198 467 чел.,*** ----А у тебя--*Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..***
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 22.04.25 - 18:03
Цитата:
---Дед у тебя - русский ??
111:
а это рассказы наших дедов,
а это рассказы наших дедов,
---Дед у тебя - русский ??
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 22.04.25 - 18:09
Цитата:
----125 раз прочитал статью , но так и не увидел совпадение твоих слов со статьей !?!?!
111:
Автор прям точь в точь повторяет мои слова, где у нас так же все из уст в уста передается и говорится о том, как Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..
Автор прям точь в точь повторяет мои слова, где у нас так же все из уст в уста передается и говорится о том, как Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..
----125 раз прочитал статью , но так и не увидел совпадение твоих слов со статьей !?!?!
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