Отправлено: - 15:44

Люди из поколения в поколение будут передавать, как жили в наше время в действительности, а не так как писали и показывали.

Цитата:Автор прям точь в точь повторяет мои слова, где у нас так же все из уст в уста передается и говорится о том, как Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..Да, тут согласен с тов. Ворониным..