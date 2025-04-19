НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51582
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 15:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Национальный банк каждый год планирует снижение инфляции до определённого уровня. И уже в середине года нам объявляют, на сколько процентов повысятся пенсии из расчёта плановых показателей. Какая будет фактическая годовая инфляция, власть не интересует. Ну не ложь это?
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1388
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 15:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх блин, я сегодня ждал цитату Сенеки, а тут Гораций вдруг!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44271
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 15:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Люди из поколения в поколение будут передавать, как жили в наше время в действительности, а не так как писали и показывали.

Автор прям точь в точь повторяет мои слова, где у нас так же все из уст в уста передается и говорится о том, как Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..
Да, тут согласен с тов. Ворониным..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11739
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 18:45
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..

-----Снова , мягко говоря , очередная ложь от этого пользователя .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11739
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 18:53
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
--Всесоюзная перепись населения 1926 г. В 1926 г. в границах Казахстана проживало 6 198 467 чел.,
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11739
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 18:55
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----- и где 7 миллионов ?


---Если проживало меньше ?
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4259
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 19.04.25 - 20:14
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..


Да,уж!
Ещё и "вырезала"!


Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
743
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 21.04.25 - 16:50
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
вырезала почти 7 миллионов

вроде прикрыли контору, но нет, значит все таки кто-то ему платит..
наверно с пенсионных наших, о которых говорится в статье

[Исправлено: Домовенок, 21.04.2025 - 17:02]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44271
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 21.04.25 - 19:46
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Если проживало меньше ?

Ты с чего это взял?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44271
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 21.04.25 - 19:49
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Снова , мягко говоря , очередная ложь от этого пользователя .

Читай статью, у нас все что хотят, напишут, и лишь один узун кулак , а это рассказы наших дедов, от поколения к поколению, прав.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11739
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 22.04.25 - 18:02
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты с чего это взял?

----Ты вообще читать умеешь ---***В 1926 г. в границах Казахстана проживало 6 198 467 чел.,*** ----А у тебя--*Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..***
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11739
Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 22.04.25 - 18:03
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
а это рассказы наших дедов,

---Дед у тебя - русский ?? :-x :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11739
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
Отправлено: 22.04.25 - 18:09
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Автор прям точь в точь повторяет мои слова, где у нас так же все из уст в уста передается и говорится о том, как Советская власть вырезала почти 7 миллионов казахов..

----125 раз прочитал статью , но так и не увидел совпадение твоих слов со статьей !?!?!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS