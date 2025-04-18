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Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28 апреля
Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28 апреля
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51582
Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28 апреля
Отправлено: 18.04.25 - 22:09
Участок Костанай - Денисовка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б и II категории Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай используется на платной основе. Количество полос движения по автомобильной дороге - 2 и 1 полоса в обоих направлениях.
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Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28 апреля
Отправлено: 18.04.25 - 22:09
Цитата:///130 тенге, постоплата//
Цитата:///на год составит 1 МРП (3932 тенге в 2025 году).///
То есть для таксиста: - 130 тенге - разовая поездка- 130 тенге*5 рабочих дней = 650 тенге*4 недели=2 600 тенге*12 месяцев = 31 200 тенге в год платить.
Поправка: - 31 200 тенге - это в один конец: туда сюда:- 31 200 тенге*2=62 400 тенге в год.
Значит ВЫГОДНЕЙ заплатить в год за АБОНЕМЕНТ в размере: 3 932 тенге - это примерная стоимость одной поездки одного пассажира из нашего района в город в такси на "Ларгусе".
[Исправлено: ACROS, 19.04.2025 - 19:31]
Цитата:///на год составит 1 МРП (3932 тенге в 2025 году).///
То есть для таксиста: - 130 тенге - разовая поездка- 130 тенге*5 рабочих дней = 650 тенге*4 недели=2 600 тенге*12 месяцев = 31 200 тенге в год платить.
Поправка: - 31 200 тенге - это в один конец: туда сюда:- 31 200 тенге*2=62 400 тенге в год.
Значит ВЫГОДНЕЙ заплатить в год за АБОНЕМЕНТ в размере: 3 932 тенге - это примерная стоимость одной поездки одного пассажира из нашего района в город в такси на "Ларгусе".
[Исправлено: ACROS, 19.04.2025 - 19:31]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1228
Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...
Отправлено: 19.04.25 - 00:50
А это козлы не хотят сначала дорогу до рудного (хотя бы) нормальную сделать? Машину разбить можно на подъезде к ОБЛАСТНОМУ центру. Одна жажда наживы у этих идиотов в голове. Гробишь транспорт, еще и платишь за это. За что транспортный налог платится?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1926
Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...
Отправлено: 19.04.25 - 01:48
.....ОБА НА гуте нахрихтен....о чё это не нанашей мове балакаю....аж зашкалило....лучше поеду клубнику собирать там дороги намного лучше и бесплатные....кто со мной желает ехать прошу записываться.....
Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28 апреля
Отправлено: 19.04.25 - 07:18
Цитата:
Начали с моста возле птицефабрики, в сторону Костаная снимать дорожное покрытие.
vofkakst:
дорогу до рудного (хотя бы) нормальную сделат
дорогу до рудного (хотя бы) нормальную сделат
Начали с моста возле птицефабрики, в сторону Костаная снимать дорожное покрытие.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 971
Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...
Отправлено: 19.04.25 - 08:27
Где там хорошая дорога? За ямы платить?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2275
Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...
Отправлено: 19.04.25 - 10:43
"Экономика" в Казахстане сырьевая-вывозная, причём вывозная не только в смысле вывоза полезных ископаемых, но и в смысле вывоза выручки от продажи сырья и владельцами-иностранцами, и нашими же чиновниками, имеющими свою маржу от продажи недр.
Поэтому в бюджет попадают суммы, которые трудно рассмотреть в микроскоп. А пополнять его надо. И единственный реальный источник пополнения - население.
Вот "наше" правительство и сосредоточило все свои силы на придумывании способов извлечь деньги из кошельков населения по максимуму.
Отсюда и регулярные объявления о появлении новых штрафов, и о появлении новых платных дорог...
Так что, не надо ничему удивляться.
Поэтому в бюджет попадают суммы, которые трудно рассмотреть в микроскоп. А пополнять его надо. И единственный реальный источник пополнения - население.
Вот "наше" правительство и сосредоточило все свои силы на придумывании способов извлечь деньги из кошельков населения по максимуму.
Отсюда и регулярные объявления о появлении новых штрафов, и о появлении новых платных дорог...
Так что, не надо ничему удивляться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7526
Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...
Отправлено: 19.04.25 - 12:45
Видимо никак нельзя содержать дороги идеально без этих платных вливании. Ездил я на наших платных дорогах,например Щучинск-астана,я бы не сказал что покрытие отличное, так выше среднего
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 716
Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...
Отправлено: 19.04.25 - 16:28
совсем наши вожди озверели
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 716
Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...
Отправлено: 19.04.25 - 16:32
что то слишком уж круто взялись. И налог на транспорт и платные дороги и страховка и ГСМ по не слабой цене. Раз такое дело, то налог надо отменить и цены на ГСМ снизить. Но на это буржуи не пойдут.
Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28 апреля
Отправлено: 19.04.25 - 18:36
Цитата:
Нет конечно: - и я вам скажу, что это только ЦВЕТОЧКИ- вот когда примут новый Налоговый Кодекс и он вступит с 1 января 2026 года и тогда вы про то же самое, но совсем другими словами скажете.
Потому что все ЗАТРАТЫ ( а это пресловутая новая НДС-кая наценка) малый бизнес ПОВЕСИТ на своих клиентов и на своих покупателей.
И так называемая налоговая реформа - это есть не что иное как ДАВЛЕНИЕ на МСБ: крупный бизнес и олигархов Токаев и Правительство - БОЯТЬСЯ трогать.
рихард:
Но на это буржуи не пойдут.
Но на это буржуи не пойдут.
Нет конечно: - и я вам скажу, что это только ЦВЕТОЧКИ- вот когда примут новый Налоговый Кодекс и он вступит с 1 января 2026 года и тогда вы про то же самое, но совсем другими словами скажете.
Потому что все ЗАТРАТЫ ( а это пресловутая новая НДС-кая наценка) малый бизнес ПОВЕСИТ на своих клиентов и на своих покупателей.
И так называемая налоговая реформа - это есть не что иное как ДАВЛЕНИЕ на МСБ: крупный бизнес и олигархов Токаев и Правительство - БОЯТЬСЯ трогать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 2021
Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...
Отправлено: 20.04.25 - 14:14
Дорога Костанай - Варваринка была определена как альтернатива платной Костанай - Кайрак. Теперь получается эта альтернатива тю-тю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.04.19
- Сообщений:
- 226
Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...
Отправлено: 22.04.25 - 17:54
Дорóги дóргоги. Даешь доллар по 250
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