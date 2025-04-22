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«Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские волонтёры заняли первое место в международном конкурсе в Калининграде
«Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские волонтёры заняли первое место в международном конкурсе в Калининграде
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51581
«Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские волонтёры заняли первое место в международном конкурсе в Калининграде
Отправлено: 22.04.25 - 00:01
- Это очень приятно - осознавать, что нашу деятельность заметили и оценили, - прокомментировала председатель "Надежды" Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Поскольку наши, местные, власти за спасение животных во время пожаров в Аманкарагае не подарили нам даже дипломов…
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44271
Re: «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские...
Отправлено: 22.04.25 - 00:01
Цитата:
Они работают для местных властей и за дипломы разве?
За что им дарить их, за то что в каждом дворе сейчас стая бродячих собак бегает?
Поскольку наши, местные, власти за спасение животных во время пожаров в Аманкарагае не подарили нам даже дипломов…
Они работают для местных властей и за дипломы разве?
За что им дарить их, за то что в каждом дворе сейчас стая бродячих собак бегает?
Re: «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские...
Отправлено: 22.04.25 - 07:20
Цитата:
Они то как раз и СПАСАЮТ этих собак которые БЕГАЮТ в каждом дворе по ВИНЕ безответственных хозяев которые ПОИГРАЛИ и БРОСИЛИ своих братьев меньших.
Так что все ПРЕТЕНЗИИ к владельцам собак. За что это самое - я их НЕ ЛЮБЛЮ.
Они только на словах любят собак - а на деле обыкновенные ПРЕДАТЕЛИ своих любимцев.
А, власть - она у нас очевидна ИЗБИРАТЕЛЬНО относиться к волонтёрам по принципу - личной или какой то ещё преданности: - Перизатов -воришек ПООЩРЯЕТ и даже СОВМЕСТНО с ними работают-фоткаются вместе, фупшеты и все дела, правда при случае ОТКРЕЩИВАЮТСЯ от них при возникновении адм. и уголовных случаях.
111:
за то что в каждом дворе сейчас стая бродячих собак бегает?
за то что в каждом дворе сейчас стая бродячих собак бегает?
Они то как раз и СПАСАЮТ этих собак которые БЕГАЮТ в каждом дворе по ВИНЕ безответственных хозяев которые ПОИГРАЛИ и БРОСИЛИ своих братьев меньших.
Так что все ПРЕТЕНЗИИ к владельцам собак. За что это самое - я их НЕ ЛЮБЛЮ.
Они только на словах любят собак - а на деле обыкновенные ПРЕДАТЕЛИ своих любимцев.
А, власть - она у нас очевидна ИЗБИРАТЕЛЬНО относиться к волонтёрам по принципу - личной или какой то ещё преданности: - Перизатов -воришек ПООЩРЯЕТ и даже СОВМЕСТНО с ними работают-фоткаются вместе, фупшеты и все дела, правда при случае ОТКРЕЩИВАЮТСЯ от них при возникновении адм. и уголовных случаях.
Re: «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские...
Отправлено: 22.04.25 - 07:25
Цитата:///один из спонсоров пообещал отправить в приют мешок корма премиум-класса.///
ОДИН мешок - это конечно КРУТО, даже очень - интересно логистика во сколько таких мешков обойдётся ??
Цитата:
А, поощрят нужно ( не люблю собачатников)- принцип материальной и МОРАЛЬНОЙ заинтересованности НИКТО не отменял.
У них вырастает собственная САМООЦЕНКА и в глазах обывателей растёт невольное уважение и пиетет перед ними.
ОДИН мешок - это конечно КРУТО, даже очень - интересно логистика во сколько таких мешков обойдётся ??
Цитата:
111:
за дипломы разве?
за дипломы разве?
А, поощрят нужно ( не люблю собачатников)- принцип материальной и МОРАЛЬНОЙ заинтересованности НИКТО не отменял.
У них вырастает собственная САМООЦЕНКА и в глазах обывателей растёт невольное уважение и пиетет перед ними.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18000
Re: «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские...
Отправлено: 22.04.25 - 08:30
Цитата:
Волонтер для того и волонтёр что делает дело для себя из моральных побуждений
Мне вообще пофигу чё они там животных спасали
А если они делают это ради того чтобы их власть заметила и дипломчиком одарила то это уже не волонтерство а способ лоббирования своих интересов и интересов группы лиц входящих в их кружки Цитата:
А мне зачем чтобы у них самооценка вырастала за бюджетный счёт? Дипломчик тыщенку стоит? Хотят самооценку повысить вон вперёд к психологу на проработку своих проблем
А в волонтеры идут люди цельные, здоровые кому не нужна внешняя похвала
Идут и всё и тихо незаметно делают дела причем лично для себя
Кто-то так отвлекается от проблем
Кто-то считает что хоть что-то полезное приносит итд
Хобби по сути
А за хобби дипломчики не дают
Это очень приятно - осознавать, что нашу деятельность заметили и оценили, - говорит волонтёр. - Поскольку наши, местные, власти за спасение животных во время пожаров в Аманкарагае не подарили нам даже дипломов…
Волонтер для того и волонтёр что делает дело для себя из моральных побуждений
Мне вообще пофигу чё они там животных спасали
А если они делают это ради того чтобы их власть заметила и дипломчиком одарила то это уже не волонтерство а способ лоббирования своих интересов и интересов группы лиц входящих в их кружки Цитата:
ACROS:
У них вырастает собственная САМООЦЕНКА и в глазах обывателей растёт невольное уважение и пиетет перед ними.
У них вырастает собственная САМООЦЕНКА и в глазах обывателей растёт невольное уважение и пиетет перед ними.
А мне зачем чтобы у них самооценка вырастала за бюджетный счёт? Дипломчик тыщенку стоит? Хотят самооценку повысить вон вперёд к психологу на проработку своих проблем
А в волонтеры идут люди цельные, здоровые кому не нужна внешняя похвала
Идут и всё и тихо незаметно делают дела причем лично для себя
Кто-то так отвлекается от проблем
Кто-то считает что хоть что-то полезное приносит итд
Хобби по сути
А за хобби дипломчики не дают
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1228
Re: «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские...
Отправлено: 22.04.25 - 10:21
Цитата:
Оно того стоило, ехать в Калининград))) расходы отбиты.
А разве волонтеры разве не за идею работают? Или я чего-то не понимаю?
один из спонсоров пообещал отправить в приют мешок корма премиум-класса.
Оно того стоило, ехать в Калининград))) расходы отбиты.
А разве волонтеры разве не за идею работают? Или я чего-то не понимаю?
«Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские волонтёры заняли первое место в международном конкурсе в Калининграде
Отправлено: 22.04.25 - 15:12
Цитата:
Каким образом бюджет Казахстана соприкасается с русским городом Калининградом ?
Цитата:
Согласен с вами но, что то я не вижу ТИХИХ и НЕЗАМЕТНЫХ волонтёров- все так и норовят вперёд, на обьективы фотоаппаратов и на подиум и непременно на первую страницу.
abaika95:
за бюджетный счёт?
за бюджетный счёт?
Каким образом бюджет Казахстана соприкасается с русским городом Калининградом ?
Цитата:
abaika95:
Идут и всё и тихо незаметно делают дела причем лично для себя
Идут и всё и тихо незаметно делают дела причем лично для себя
Согласен с вами но, что то я не вижу ТИХИХ и НЕЗАМЕТНЫХ волонтёров- все так и норовят вперёд, на обьективы фотоаппаратов и на подиум и непременно на первую страницу.
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