Отправлено: - 14:53

Уже доверия к "Казпочте" нет





Цитата:А оно было? Уже давно у почтового оператора почтовые услуги далеко не на первых ролях. Если нужно отправить письмо - сначала дождись очередь из пенсионеров, которые пришли платить за коммуналку, кто-то оплачивает налоги или пошлины какие-нибудь. А именно отправка корреспонденции - обождет