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≡ "Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51581
"Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
Отправлено: 22.04.25 - 14:53
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- А какое может быть дальнейшее сотрудничество, если они не выполняют свои обязательства за тот период, за который уже заплачено? Тут я просто развожу руками, - жалуется экс-депутат мажилиса парламента РК. постоянный автор "НГ" Дмитрий ЛЕГКИЙ.
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§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1228
Re: "Уже доверия к "Казпочте" нет" -...
Отправлено: 22.04.25 - 14:53
#1
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Цитата:
Уже доверия к "Казпочте" нет


А оно было? Уже давно у почтового оператора почтовые услуги далеко не на первых ролях. Если нужно отправить письмо - сначала дождись очередь из пенсионеров, которые пришли платить за коммуналку, кто-то оплачивает налоги или пошлины какие-нибудь. А именно отправка корреспонденции - обождет
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