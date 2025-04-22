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≡ Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся возврат земельного участка, где он стоял?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51581
Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся возврат земельного участка, где он стоял?
Отправлено: 22.04.25 - 14:30
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Рынок находился на улице Шевченко. Несмотря на то, что участок являлся проезжей частью, постановлением акимата города от 29.03. 2005 года он был продан в частную собственность. Абсурдная ситуация сохранялась в областном центре 20 лет! Сейчас базара нет.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1674
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 14:30
#1
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Неужели цивилизация возвращается? А чё никак не найти как это можно было замутить с дорогой? Или вымерли взяточники уже?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1596
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 14:38
#2
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Цитата:
Заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Алия САПАРОВА назвала Садуакасова «менеджером новой формации, который быстро реагирует на вызовы времени, вникает во все детали и имеет сильную команду».
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1596
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 14:50
#3
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130.094тнг курс средний тенге к доллару сша / 2005 год
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
453
Re: Рынок «Салтанат» в Костанае снесли. Во что бюджету обошелся...
Отправлено: 22.04.25 - 15:06
#4
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Этот "гитарист" черт знает что наподписывал видимо, сплошной абсурд и позорище
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