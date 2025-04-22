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≡ «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские волонтёры заняли первое место в международном конкурсе в Калининграде
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51578
«Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские волонтёры заняли первое место в международном конкурсе в Калининграде
Отправлено: 22.04.25 - 00:01
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- Это очень приятно - осознавать, что нашу деятельность заметили и оценили, - прокомментировала председатель "Надежды" Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Поскольку наши, местные, власти за спасение животных во время пожаров в Аманкарагае не подарили нам даже дипломов…
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44270
Re: «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские...
Отправлено: 22.04.25 - 00:01
#1
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Цитата:
Поскольку наши, местные, власти за спасение животных во время пожаров в Аманкарагае не подарили нам даже дипломов…

Они работают для местных властей и за дипломы разве?
За что им дарить их, за то что в каждом дворе сейчас стая бродячих собак бегает?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7914
Re: «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские...
Отправлено: 22.04.25 - 07:20
#2
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Цитата:
111:
за то что в каждом дворе сейчас стая бродячих собак бегает?



Они то как раз и СПАСАЮТ этих собак которые БЕГАЮТ в каждом дворе по ВИНЕ безответственных хозяев которые ПОИГРАЛИ и БРОСИЛИ своих братьев меньших.

Так что все ПРЕТЕНЗИИ к владельцам собак. За что это самое - я их НЕ ЛЮБЛЮ.

Они только на словах любят собак - а на деле обыкновенные ПРЕДАТЕЛИ своих любимцев.

А, власть - она у нас очевидна ИЗБИРАТЕЛЬНО относиться к волонтёрам по принципу - личной или какой то ещё преданности: - Перизатов -воришек ПООЩРЯЕТ и даже СОВМЕСТНО с ними работают-фоткаются вместе, фупшеты и все дела, правда при случае ОТКРЕЩИВАЮТСЯ от них при возникновении адм. и уголовных случаях.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7914
Re: «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские...
Отправлено: 22.04.25 - 07:25
#3
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Цитата:///один из спонсоров пообещал отправить в приют мешок корма премиум-класса.///


ОДИН мешок - это конечно КРУТО, даже очень - интересно логистика во сколько таких мешков обойдётся ??

Цитата:
111:
за дипломы разве?


А, поощрят нужно ( не люблю собачатников)- принцип материальной и МОРАЛЬНОЙ заинтересованности НИКТО не отменял.

У них вырастает собственная САМООЦЕНКА и в глазах обывателей растёт невольное уважение и пиетет перед ними.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18000
Re: «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские...
Отправлено: 22.04.25 - 08:30
#4
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Цитата:
Это очень приятно - осознавать, что нашу деятельность заметили и оценили, - говорит волонтёр. - Поскольку наши, местные, власти за спасение животных во время пожаров в Аманкарагае не подарили нам даже дипломов…


Волонтер для того и волонтёр что делает дело для себя из моральных побуждений
Мне вообще пофигу чё они там животных спасали
А если они делают это ради того чтобы их власть заметила и дипломчиком одарила то это уже не волонтерство а способ лоббирования своих интересов и интересов группы лиц входящих в их кружки Цитата:
ACROS:
У них вырастает собственная САМООЦЕНКА и в глазах обывателей растёт невольное уважение и пиетет перед ними.

А мне зачем чтобы у них самооценка вырастала за бюджетный счёт? Дипломчик тыщенку стоит? Хотят самооценку повысить вон вперёд к психологу на проработку своих проблем
А в волонтеры идут люди цельные, здоровые кому не нужна внешняя похвала
Идут и всё и тихо незаметно делают дела причем лично для себя
Кто-то так отвлекается от проблем
Кто-то считает что хоть что-то полезное приносит итд
Хобби по сути
А за хобби дипломчики не дают
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1226
Re: «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские...
Отправлено: 22.04.25 - 10:21
#5
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Цитата:
один из спонсоров пообещал отправить в приют мешок корма премиум-класса.

Оно того стоило, ехать в Калининград))) расходы отбиты.
А разве волонтеры разве не за идею работают? Или я чего-то не понимаю?
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