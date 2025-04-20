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Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51578
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 20.04.25 - 14:49
В Казахстане введена административная ответственность за овербукинг на внутренних авиарейсах - распространённую практику продажи билетов в количестве, превышающем число посадочных мест на борту.
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Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 20.04.25 - 14:49
Ржу. А как это так? А чё так можно что ли продавать 200 билетов на 150 посадочных мест?)
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 20.04.25 - 16:15
Цитата:
В кз можно все) по братски или если у тебя за спиной есть саке/маке/баке/жаке))))
Vit:
А чё так можно что ли
А чё так можно что ли
В кз можно все) по братски или если у тебя за спиной есть саке/маке/баке/жаке))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18000
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 08:55
Цитата:
Овербукинг казахское слово что-ли? Чё такими недалёкими то быть
Овербукинг стратегия американских авиакомпаний с 50ых годов чтобы минимизировать риск потери денег из за не пришедших на рейс пассажиров компания продает больше билетов
В итоге иногда случается что придут все пассажиры на рейс и кому то не хватит места
Но такое случается 7-8 случаев на 10 тыс пассажиров
А теперь и этого делать нельзя будет
В итоге в самолёте стабильно будет несколько пустых мест от тех кто не смог полететь
В итоге компания будет делить такие места на цену билета остальным пассажирам
Итог удорожание билетов стабильно
vofkakst:
В кз можно все) по братски или если у тебя за спиной есть саке/маке/баке/жаке))))
В кз можно все) по братски или если у тебя за спиной есть саке/маке/баке/жаке))))
Овербукинг казахское слово что-ли? Чё такими недалёкими то быть
Овербукинг стратегия американских авиакомпаний с 50ых годов чтобы минимизировать риск потери денег из за не пришедших на рейс пассажиров компания продает больше билетов
В итоге иногда случается что придут все пассажиры на рейс и кому то не хватит места
Но такое случается 7-8 случаев на 10 тыс пассажиров
А теперь и этого делать нельзя будет
В итоге в самолёте стабильно будет несколько пустых мест от тех кто не смог полететь
В итоге компания будет делить такие места на цену билета остальным пассажирам
Итог удорожание билетов стабильно
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1673
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 10:48
Цитата:
Ага,пишите правильно,обман пассажиров. Цитата:
Нет,итог,облом со сверх прибылью.
В последнее время,в край оборзели эти авиакомпании!
abaika95:
Овербукинг казахское слово
Овербукинг казахское слово
Ага,пишите правильно,обман пассажиров. Цитата:
abaika95:
Итог удорожание
Итог удорожание
Нет,итог,облом со сверх прибылью.
В последнее время,в край оборзели эти авиакомпании!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18000
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 11:01
Цитата:
если человек прибыв в аэропорт столкнулся с тем что его место занято
ему обязаны предоставить следующий рейс и отель во время ожидания с выплатой неустойкиЦитата:
авиакомпании никогда не будут работать себе в убыток
никогда
поэтому пустые места в самолете всегда перекладываются на цену билета для остальных пасажиров
учитвая что у нас почти что монаполизм в сфере перелетов то конечно это чревато
Сабыр:
Ага,пишите правильно,обман пассажиров.
Ага,пишите правильно,обман пассажиров.
если человек прибыв в аэропорт столкнулся с тем что его место занято
ему обязаны предоставить следующий рейс и отель во время ожидания с выплатой неустойкиЦитата:
Сабыр:
Нет,итог,облом со сверх прибылью.
Нет,итог,облом со сверх прибылью.
авиакомпании никогда не будут работать себе в убыток
никогда
поэтому пустые места в самолете всегда перекладываются на цену билета для остальных пасажиров
учитвая что у нас почти что монаполизм в сфере перелетов то конечно это чревато
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1673
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 11:24
Цитата:
А если он на след день?? А если рейс стыковочный? Да и вообще! Я купил билет и вы обязаны меня отправить!
abaika95:
обязаны предоставить следующий рейс
обязаны предоставить следующий рейс
А если он на след день?? А если рейс стыковочный? Да и вообще! Я купил билет и вы обязаны меня отправить!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 264
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 11:32
Как то летел на FlyArystan с Алматы-реально і человека летели стоя, причем одна из них- мама с ребенком
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 11:44
Цитата:
Говорите за себя. Происхождение слова естественно понятно. Да и не ключевым оно тут является. Я про то что в нашем царстве-государстве возможно все. И даже одно место может быть дважды продано. И при разбирательствах - только руками разведут и все.
abaika95:
Чё такими недалёкими то быть
Чё такими недалёкими то быть
Говорите за себя. Происхождение слова естественно понятно. Да и не ключевым оно тут является. Я про то что в нашем царстве-государстве возможно все. И даже одно место может быть дважды продано. И при разбирательствах - только руками разведут и все.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18000
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 12:15
Цитата:
ну поэтому и случился такой момент как овербукинг Цитата:
ну я же выше уже описал что это не придумка нашего государства
в сша это уже 70 лет назад придумали
и да там также пассажиры сталкивались с наглостью перевозчиков
Сабыр:
А если он на след день?? А если рейс стыковочный? Да и вообще! Я купил билет и вы обязаны меня отправить!
А если он на след день?? А если рейс стыковочный? Да и вообще! Я купил билет и вы обязаны меня отправить!
ну поэтому и случился такой момент как овербукинг Цитата:
vofkakst:
Я про то что в нашем царстве-государстве возможно все. И даже одно место может быть дважды продано. И при разбирательствах - только руками разведут и все.
Я про то что в нашем царстве-государстве возможно все. И даже одно место может быть дважды продано. И при разбирательствах - только руками разведут и все.
ну я же выше уже описал что это не придумка нашего государства
в сша это уже 70 лет назад придумали
и да там также пассажиры сталкивались с наглостью перевозчиков
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 12:51
Цитата:
Мы бы хоть когда-нибудь на хорошее равнялись бы)
Там перелеты - обычное дело, как у нас на такси съездить. Поэтому там может быть и проще. У нас же... Как обычно. Подсмотрели концепт, в нюансы не углубляемся , и на выходе получаем очередное загубленное начинание.
abaika95:
не придумка нашего государства
не придумка нашего государства
Мы бы хоть когда-нибудь на хорошее равнялись бы)
Там перелеты - обычное дело, как у нас на такси съездить. Поэтому там может быть и проще. У нас же... Как обычно. Подсмотрели концепт, в нюансы не углубляемся , и на выходе получаем очередное загубленное начинание.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18000
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 22.04.25 - 09:11
Цитата:
Вопрос причем тут вообще мы? Это что государство придумало или частные компании?
Капитализм он везде одинаковый и все капиталисты тянут друг у друга хорошие идеи именно для своей выгоды
Цитата:
Да нет
По статистике большинство американцев двигается своим ходом между городами или автобус
Самолёт там тоже не средство передвижения для всех
Цитата:
Все претензии к частникам
vofkakst:
Мы бы хоть когда-нибудь на хорошее равнялись бы)
Мы бы хоть когда-нибудь на хорошее равнялись бы)
Вопрос причем тут вообще мы? Это что государство придумало или частные компании?
Капитализм он везде одинаковый и все капиталисты тянут друг у друга хорошие идеи именно для своей выгоды
Цитата:
vofkakst:
Там перелеты - обычное дело, как у нас на такси съездить.
Там перелеты - обычное дело, как у нас на такси съездить.
Да нет
По статистике большинство американцев двигается своим ходом между городами или автобус
Самолёт там тоже не средство передвижения для всех
Цитата:
vofkakst:
Подсмотрели концепт, в нюансы не углубляемся , и на выходе получаем очередное загубленное начинание
Подсмотрели концепт, в нюансы не углубляемся , и на выходе получаем очередное загубленное начинание
Все претензии к частникам
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 22.04.25 - 10:31
Цитата:
abaika95:Филосов хренов. Вам/тебе говорят, я купил билет а там уже на моём кресле довольный Абайка сидит. А я должен в хостеле теперь спать и то это надо гостиницу отбить.
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 22.04.25 - 10:34
Цитата:
Да не только. На верхах тоже сидят с оглядкой на сторону. С неумелой реализацией
abaika95:
Все претензии к частникам
Все претензии к частникам
Да не только. На верхах тоже сидят с оглядкой на сторону. С неумелой реализацией
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