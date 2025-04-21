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≡ Вам бы дамбу? Будет мост! - В многострадальной Козырёвке решена главная транспортная проблема
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51578
Вам бы дамбу? Будет мост! - В многострадальной Козырёвке решена главная транспортная проблема
Отправлено: 21.04.25 - 16:28
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В октябре местные жители перестанут рисковать жизнью, добираясь до соседнего Октябрьского. Населённые пункты впервые соединит настоящий мост из гидротехнических сооружений, «разбронированных из госматрезерва».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44270
Re: Вам бы дамбу? Будет мост! - В многострадальной Козырёвке...
Отправлено: 21.04.25 - 16:28
#1
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В горящей от взрывов Украине великое множество мостов и плотин.
Которые не могут разрушить даже американские Хаймарсы, только если попасть туда 200 раз, и даже огромные авиабомбы.
Качество отменное.
И ценники ниже.
Как интересно с нашими супердорогими мостами..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7914
Re: Вам бы дамбу? Будет мост! - В многострадальной Козырёвке...
Отправлено: 21.04.25 - 18:32
#2
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Цитата:
111:
И ценники ниже.


Почему это ценники - НИЖЕ ??
В Козырёвке - из материалов б/у, а значит значительно НИЖЕ чем в Украине, если только наши не взвинтят цены на логистику с юга.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44270
Re: Вам бы дамбу? Будет мост! - В многострадальной Козырёвке...
Отправлено: 21.04.25 - 19:15
#3
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Цитата:
ACROS:
Козырёвке - из материалов б/у, а

Что??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44270
Re: Вам бы дамбу? Будет мост! - В многострадальной Козырёвке...
Отправлено: 21.04.25 - 19:23
#4
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Цитата:
его соберут из элементов отработанных гидротехнических узлов, из демонтированных после паводков мостов, части которых везут на фурах откуда-то с юга республики по линии ЧС. Средства

Нет, я конечно понимаю, как животные, люди в том числе, пользуются отработанными Членами или если повезет, Бэушными.
Ну или наоборот, если посмотреть на это с мужской стороны..
С новыми там везет только единицам..
Но мосты строить из отработанного и уже утонувшего говна, которое наконец то где то выловили от туда, куда оно уплыло, это вообще как?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7914
Вам бы дамбу? Будет мост! - В многострадальной Козырёвке решена главная транспортная проблема
Отправлено: 21.04.25 - 21:15
#5
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Цитата:
111:
мосты строить из отработанного и уже утонувшего говна, к


Я, когда ремонтировали трассу Карабутак-Рудный, ездил по обьездной и в том числе через эту Козырёвку - там интенсивность движения не очень плотная- для жителей пойдёт, даже скажу так: - это СЧАСТЬЕ для них, такой мост.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18000
Re: Вам бы дамбу? Будет мост! - В многострадальной Козырёвке...
Отправлено: 22.04.25 - 09:02
#6
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Это сколько детей должно было утопнуть прежде чем власти засуетились? Надо было анализ провести сколько там за 10 лет людей сгинуло. Вот это и будет цена этого моста
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