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"Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных, охранявших заключенных в "Черном беркуте", подозревают в коррупции
"Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных, охранявших заключенных в "Черном беркуте", подозревают в коррупции
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51578
"Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных, охранявших заключенных в "Черном беркуте", подозревают в коррупции
Отправлено: 21.04.25 - 20:25
Командиры взводов Медет Кожахметов и Болат Карагозин работали охранниками в колонии, где содержатся осужденные к пожизненному заключению. Их подозревают в систематическом получении взяток от подчиненных. Общая сумма переводов превышает 2 млн тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 822
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 21.04.25 - 20:25
Вот что творит безответственность и отсутствие реальной кары в жалостливом гос-ве! Все служащие, гражданские лица знают, что никто не будет применять в отношении их карательных мер, вплоть до смертной казни и поэтому каждый хочет попробовать правда это или нет, что не будут карать очень строго, а отделается только штрафом или условным наказанием! А может они не хотели брать деньги, а им все равно давали, поэтому они не виноваты! Скоро не кому будет работать на госслужбе, потому судимый не имеет права вернуться на госслужбу, но думаю, что жалостливое гос-во придумает закон, в котором будет указано, что госслужащим будет ранее судимый, а может даже трижды судимый, если срок давности судимости истечет! Так что будем ждать!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7914
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 21.04.25 - 21:19
Цитата:
Уже, а вы что не в курсе: "...без ЗЛОГО умысла...." и вам ждать даже не надо, Токаев уже дал отмашку.
абике:
жалостливое гос-во придумает закон
жалостливое гос-во придумает закон
Уже, а вы что не в курсе: "...без ЗЛОГО умысла...." и вам ждать даже не надо, Токаев уже дал отмашку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7914
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 21.04.25 - 21:20
Цитата:///Военных, охранявших заключенных в "Черном беркуте", подозревают в коррупции///
Интересно: как там Челах поживает?
То же взятки даёт охранникам??
Интересно: как там Челах поживает?
То же взятки даёт охранникам??
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1926
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 21.04.25 - 21:36
.....нас завоёвывать не нужно нас разрушит коррупция,ресурсы раздали,незнаю что ещё требуется,кто то подскажит....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16428
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 22.04.25 - 06:10
Цитата:
История с Челахом мутная. Непонятная.
А вот как там поживают два эти которок между затобольском и костанаем в лесопосадке убили Дарья вроде её зовут(, (извеняюсь если имя ошибся) как они там? Кушают вкусно?
ACROS:
Интересно: как там Челах поживает?
Интересно: как там Челах поживает?
История с Челахом мутная. Непонятная.
А вот как там поживают два эти которок между затобольском и костанаем в лесопосадке убили Дарья вроде её зовут(, (извеняюсь если имя ошибся) как они там? Кушают вкусно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27377
"Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных, охранявших заключенных в "Черном беркуте", подозревают в коррупции
Отправлено: 22.04.25 - 07:14
Цитата:
Легализовать ЛГБТ и ваххабизм
родом из Шанхая2022:
незнаю что ещё требуется,кто то подскажит....
незнаю что ещё требуется,кто то подскажит....
Легализовать ЛГБТ и ваххабизм
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7674
"Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных, охранявших заключенных в "Черном беркуте", подозревают в коррупции
Отправлено: 22.04.25 - 07:34
Цитата:
А оно разве у нас на нелегальном положении?
maxsaf:
Легализовать ЛГБТ и
Легализовать ЛГБТ и
А оно разве у нас на нелегальном положении?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7526
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 22.04.25 - 08:27
(апреля Гиньятов сообщил,)
Похоже,гражданский активист приносит больше пользы обществу,чем целый штат правохранителей,
Похоже,гражданский активист приносит больше пользы обществу,чем целый штат правохранителей,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18000
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 22.04.25 - 08:36
Цитата:
Странная история
Старослужащие брали по 5 и 10 тыс тенге с молодых за то что те на работу не выходят а сами в две смены пахали?
Чёт не верится
Больше поверю в версию что они напрягали так молодых на бабки и делали вид что это за прогулы берут а это и статья уже другая
По версии следствия, Кожахметов и Карагозин получали денежные вознаграждения в размере от 5 000 до 10 000 тенге за то, что их подчиненные отсутствовали на смене боевого дежурства в колонии.
Странная история
Старослужащие брали по 5 и 10 тыс тенге с молодых за то что те на работу не выходят а сами в две смены пахали?
Чёт не верится
Больше поверю в версию что они напрягали так молодых на бабки и делали вид что это за прогулы берут а это и статья уже другая
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 143
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 22.04.25 - 08:48
Цитата:
Не стоит всё-таки утрировать. Тут какая-либо роль в этой всей истории полностью отсутствует. Была лишь информационная и то задолго после того, как правоохранители начали свою работу. Была просто лишь первоначальная информационная заметка о расследовании уголовного дела с такой фабулой - вообще без фамилий, должностей, званий и прочее, и со ссылкой на презумпцию невиновности. Не знаю, что им так не понравилось - был лишь изложен сухой факт вообще сухими цитатами из судебного документа - без какой-либо оценки происходящего. Что-то не понравилось - в итоге получили на сегодня уже вот эту статью от "НГ".
сайлау курманов:
приносит больше пользы обществу, чем целый штат правохранителей
приносит больше пользы обществу, чем целый штат правохранителей
Не стоит всё-таки утрировать. Тут какая-либо роль в этой всей истории полностью отсутствует. Была лишь информационная и то задолго после того, как правоохранители начали свою работу. Была просто лишь первоначальная информационная заметка о расследовании уголовного дела с такой фабулой - вообще без фамилий, должностей, званий и прочее, и со ссылкой на презумпцию невиновности. Не знаю, что им так не понравилось - был лишь изложен сухой факт вообще сухими цитатами из судебного документа - без какой-либо оценки происходящего. Что-то не понравилось - в итоге получили на сегодня уже вот эту статью от "НГ".
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