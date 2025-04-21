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По версии следствия, Кожахметов и Карагозин получали денежные вознаграждения в размере от 5 000 до 10 000 тенге за то, что их подчиненные отсутствовали на смене боевого дежурства в колонии.

Цитата:Странная историяСтарослужащие брали по 5 и 10 тыс тенге с молодых за то что те на работу не выходят а сами в две смены пахали?Чёт не веритсяБольше поверю в версию что они напрягали так молодых на бабки и делали вид что это за прогулы берут а это и статья уже другая