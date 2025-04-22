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«Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские волонтёры заняли первое место в международном конкурсе в Калининграде
«Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские волонтёры заняли первое место в международном конкурсе в Калининграде
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