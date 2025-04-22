Отправлено: - 08:30

Это очень приятно - осознавать, что нашу деятельность заметили и оценили, - говорит волонтёр. - Поскольку наши, местные, власти за спасение животных во время пожаров в Аманкарагае не подарили нам даже дипломов…

ACROS:

У них вырастает собственная САМООЦЕНКА и в глазах обывателей растёт невольное уважение и пиетет перед ними.

Цитата:Волонтер для того и волонтёр что делает дело для себя из моральных побужденийМне вообще пофигу чё они там животных спасалиА если они делают это ради того чтобы их власть заметила и дипломчиком одарила то это уже не волонтерство а способ лоббирования своих интересов и интересов группы лиц входящих в их кружки Цитата:А мне зачем чтобы у них самооценка вырастала за бюджетный счёт? Дипломчик тыщенку стоит? Хотят самооценку повысить вон вперёд к психологу на проработку своих проблемА в волонтеры идут люди цельные, здоровые кому не нужна внешняя похвалаИдут и всё и тихо незаметно делают дела причем лично для себяКто-то так отвлекается от проблемКто-то считает что хоть что-то полезное приносит итдХобби по сутиА за хобби дипломчики не дают