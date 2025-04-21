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≡ "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных, охранявших заключенных в "Черном беркуте", подозревают в коррупции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51578
"Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных, охранявших заключенных в "Черном беркуте", подозревают в коррупции
Отправлено: 21.04.25 - 20:25
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Командиры взводов Медет Кожахметов и Болат Карагозин работали охранниками в колонии, где содержатся осужденные к пожизненному заключению. Их подозревают в систематическом получении взяток от подчиненных. Общая сумма переводов превышает 2 млн тенге.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
822
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 21.04.25 - 20:25
#1
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Вот что творит безответственность и отсутствие реальной кары в жалостливом гос-ве! Все служащие, гражданские лица знают, что никто не будет применять в отношении их карательных мер, вплоть до смертной казни и поэтому каждый хочет попробовать правда это или нет, что не будут карать очень строго, а отделается только штрафом или условным наказанием! А может они не хотели брать деньги, а им все равно давали, поэтому они не виноваты! Скоро не кому будет работать на госслужбе, потому судимый не имеет права вернуться на госслужбу, но думаю, что жалостливое гос-во придумает закон, в котором будет указано, что госслужащим будет ранее судимый, а может даже трижды судимый, если срок давности судимости истечет! Так что будем ждать!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7912
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 21.04.25 - 21:19
#2
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Цитата:
абике:
жалостливое гос-во придумает закон


Уже, а вы что не в курсе: "...без ЗЛОГО умысла...." и вам ждать даже не надо, Токаев уже дал отмашку.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7912
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 21.04.25 - 21:20
#3
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Цитата:///Военных, охранявших заключенных в "Черном беркуте", подозревают в коррупции///

Интересно: как там Челах поживает?

То же взятки даёт охранникам??
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1926
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 21.04.25 - 21:36
#4
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.....нас завоёвывать не нужно нас разрушит коррупция,ресурсы раздали,незнаю что ещё требуется,кто то подскажит....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16427
Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...
Отправлено: 22.04.25 - 06:10
#5
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Цитата:
ACROS:
Интересно: как там Челах поживает?

История с Челахом мутная. Непонятная.
А вот как там поживают два эти которок между затобольском и костанаем в лесопосадке убили Дарья вроде её зовут(, (извеняюсь если имя ошибся) как они там? Кушают вкусно?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27377
"Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных, охранявших заключенных в "Черном беркуте", подозревают в коррупции
Отправлено: 22.04.25 - 07:14
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
незнаю что ещё требуется,кто то подскажит....

Легализовать ЛГБТ и ваххабизм :lol:
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