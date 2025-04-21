Re: "Мертвые души" в житикаринской колонии - Военных,...

Отправлено: - 20:25

Вот что творит безответственность и отсутствие реальной кары в жалостливом гос-ве! Все служащие, гражданские лица знают, что никто не будет применять в отношении их карательных мер, вплоть до смертной казни и поэтому каждый хочет попробовать правда это или нет, что не будут карать очень строго, а отделается только штрафом или условным наказанием! А может они не хотели брать деньги, а им все равно давали, поэтому они не виноваты! Скоро не кому будет работать на госслужбе, потому судимый не имеет права вернуться на госслужбу, но думаю, что жалостливое гос-во придумает закон, в котором будет указано, что госслужащим будет ранее судимый, а может даже трижды судимый, если срок давности судимости истечет! Так что будем ждать!