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Поскольку наши, местные, власти за спасение животных во время пожаров в Аманкарагае не подарили нам даже дипломов…

Цитата:Они работают для местных властей и за дипломы разве?За что им дарить их, за то что в каждом дворе сейчас стая бродячих собак бегает?