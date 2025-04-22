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≡ «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские волонтёры заняли первое место в международном конкурсе в Калининграде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51578
«Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские волонтёры заняли первое место в международном конкурсе в Калининграде
Отправлено: 22.04.25 - 00:01
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- Это очень приятно - осознавать, что нашу деятельность заметили и оценили, - прокомментировала председатель "Надежды" Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Поскольку наши, местные, власти за спасение животных во время пожаров в Аманкарагае не подарили нам даже дипломов…
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44270
Re: «Приятно, что нашу деятельность отметили» - Костанайские...
Отправлено: 22.04.25 - 00:01
#1
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Цитата:
Поскольку наши, местные, власти за спасение животных во время пожаров в Аманкарагае не подарили нам даже дипломов…

Они работают для местных властей и за дипломы разве?
За что им дарить их, за то что в каждом дворе сейчас стая бродячих собак бегает?
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