Отправлено: - 19:23

его соберут из элементов отработанных гидротехнических узлов, из демонтированных после паводков мостов, части которых везут на фурах откуда-то с юга республики по линии ЧС. Средства

Цитата:Нет, я конечно понимаю, как животные, люди в том числе, пользуются отработанными Членами или если повезет, Бэушными.Ну или наоборот, если посмотреть на это с мужской стороны..С новыми там везет только единицам..Но мосты строить из отработанного и уже утонувшего говна, которое наконец то где то выловили от туда, куда оно уплыло, это вообще как?