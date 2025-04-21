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≡ Требования к массовым забегам ужесточат в Казахстане после смерти двух человек в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51576
Требования к массовым забегам ужесточат в Казахстане после смерти двух человек в Алматы
Отправлено: 21.04.25 - 13:49
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Требования к массовым забегам в Казахстане ужесточат после смерти двух участников полумарафона в Алматы, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. Профильное ведомство разработает конкретные предложения по этому вопросу.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1451
Требования к массовым забегам ужесточат в Казахстане после смерти двух человек в Алматы
Отправлено: 21.04.25 - 13:49
#1
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Цитата:
тромбоэмболия лёгочной артерии


Подозрительно одинаковый диагноз. Или настолько всё плохо с воздухом, что PM2.5 там воспаление сосудов вызывают? (Что и поспособствовало тромбоэмболии) Если так, то требования по экологии бы ещё неплохо ужесточить.

[Исправлено: Тот самый, 21.04.2025 - 14:50]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16426
Re: Требования к массовым забегам ужесточат в Казахстане после...
Отправлено: 21.04.25 - 14:01
#2
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Кайрат-дос. Вроде это камень в твой огород. завязывай бегать где не попади. Есть же стадион)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6887
Re: Требования к массовым забегам ужесточат в Казахстане после...
Отправлено: 21.04.25 - 15:00
#3
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Цитата:
Vit:
Кайрат-дос. Вроде это камень в твой огород. завязывай бегать где не попади. Есть же стадион)


Дос Виталий, я потихоньку, всю зиму на набережной по Гашека бегал. Сегодня на велосипеде в лес поеду, там часа полторы прокачусь. Ранее отмечал, что строго контролирую пульс.

В другой ветке про моржей пишут, мол они - сила! Ты же любишь всякие фитнесы, к ним примкнись, девушки тебе мастер класс покажут и искупают в Тоболе. Не забудь, взять с собой одеяло, спортивную одежду - трусы, майку не семейные конечно, вроде больше ничего не нужно, а, ещё настроение должно быть хорошим :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6887
Требования к массовым забегам ужесточат в Казахстане после смерти двух человек в Алматы
Отправлено: 21.04.25 - 15:23
#4
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Цитата:
Kairat stayer:
В другой ветке про моржей пишут, мол они - сила! Ты же любишь всякие фитнесы, к ним примкнись, девушки тебе мастер класс покажут и искупают в Тоболе. Не забудь, взять с собой одеяло, спортивную одежду - трусы, майку не семейные конечно, вроде больше ничего не нужно, а, ещё настроение должно быть хорошим .


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