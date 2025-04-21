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Требования к массовым забегам ужесточат в Казахстане после смерти двух человек в Алматы
Требования к массовым забегам ужесточат в Казахстане после смерти двух человек в Алматы
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