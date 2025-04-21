Отправлено: - 15:00

Vit:

Кайрат-дос. Вроде это камень в твой огород. завязывай бегать где не попади. Есть же стадион)

Цитата:Дос Виталий, я потихоньку, всю зиму на набережной по Гашека бегал. Сегодня на велосипеде в лес поеду, там часа полторы прокачусь. Ранее отмечал, что строго контролирую пульс.В другой ветке про моржей пишут, мол они - сила! Ты же любишь всякие фитнесы, к ним примкнись, девушки тебе мастер класс покажут и искупают в Тоболе. Не забудь, взять с собой одеяло, спортивную одежду - трусы, майку не семейные конечно, вроде больше ничего не нужно, а, ещё настроение должно быть хорошим