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≡ «Моржи - сила» - Как Костанай становится здоровее каждое воскресенье
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51576
«Моржи - сила» - Как Костанай становится здоровее каждое воскресенье
Отправлено: 21.04.25 - 14:33
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Каждую встречу участники получают новую программу: то функциональные тренировки с фитнес-тренером, то мастер-классы по боксу, а то и погружение в мир йоги. 20 апреля, например, был йога-день. Но скучно не бывает никогда.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1925
Re: «Моржи - сила» - Как Костанай становится здоровее каждое...
Отправлено: 21.04.25 - 14:33
#1
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.....прекрасный треннинг на фоне столбов тополей...
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