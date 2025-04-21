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≡ В Казахстане временно упростили автокредитование: что нужно знать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51576
В Казахстане временно упростили автокредитование: что нужно знать
Отправлено: 21.04.25 - 14:22
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В декабре прошлого года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана заявило о том, что в стране временно отменят требование, которое усложняло получение автокредитов. Что изменится и как это будет работать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44262
Re: В Казахстане временно упростили автокредитование: что нужно...
Отправлено: 21.04.25 - 14:22
#1
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Наше государство наделало такие дорогущие кредиты, что все еще впереди..
Это как из того анеГдота, где блондинка купила новый жип, а остальные с завистью приговаривают "насосала".
Хотя на самом дела она взяла его в кредит, и все еще впереди...
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