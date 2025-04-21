Re: В Казахстане временно упростили автокредитование: что нужно...

Отправлено: - 14:22

Наше государство наделало такие дорогущие кредиты, что все еще впереди..

Это как из того анеГдота, где блондинка купила новый жип, а остальные с завистью приговаривают "насосала".

Хотя на самом дела она взяла его в кредит, и все еще впереди...