Отправлено: - 08:55

vofkakst:

В кз можно все) по братски или если у тебя за спиной есть саке/маке/баке/жаке))))

Цитата:Овербукинг казахское слово что-ли? Чё такими недалёкими то бытьОвербукинг стратегия американских авиакомпаний с 50ых годов чтобы минимизировать риск потери денег из за не пришедших на рейс пассажиров компания продает больше билетовВ итоге иногда случается что придут все пассажиры на рейс и кому то не хватит местаНо такое случается 7-8 случаев на 10 тыс пассажировА теперь и этого делать нельзя будетВ итоге в самолёте стабильно будет несколько пустых мест от тех кто не смог полететьВ итоге компания будет делить такие места на цену билета остальным пассажирамИтог удорожание билетов стабильно