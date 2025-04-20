Отправлено: - 12:17

maxsaf:

Ну по факту, право на самоопределение действительно есть в уставе ООН. И действительно возникают противоречия со статьей о территориальной целостности. Надо эти два момента юридически разрулить, чтобы не было коллизии. Как вариант, нужно учитывать связь между правительством, претендующим на территориальную целостность, и народом, желающим воспользоваться правом на самоопределение.

Цитата:Смотри какая историяНичего там сложного нетВ твоей стране под названием Канада есть провинция Квебек и она является автономией проживания французского населения и они в любой момент могут отделитсяА вот например в Сербии была такая автономная область Косово и там начали селится мигранты из Албании и вот они почему-то решили что Косово не должно быть в составе Сербии и решили отделитсяФактически тоже автономия но автономия без права выхода а албанцы решили им можно. А зачем албанцам отделятся если у них за забором своя же такая же албанская республика есть? Мир этого не понялИ поэтому статус Косово противоречивВ то числе тот же лавров не поддерживает независимость Косово где большинство албанцев решило объявить независимостьНо при этом лавров что то там мяукает про то что народы имеют право на самоопределение имея ввиду естественно случай с русскими на Донбассе где у них даже автономии не было. Зачем русским на Донбассе автономия в чужом государстве если зазором у них свое же есть?И такой логикой татары и башкиры получается завтра независимость объявят. Весь Кавказ, СибирьЛавров вообще вкурсе что Россия не цельная страна а лоскутное одеяло из разных стран и народов? У Ингерманландии вообще толком государства нет а они может тоже хотят?