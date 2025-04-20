И вовсе не комильфо министру одного государства тоном «старшего брата» публично порицать позицию президента другого государства! Тем более, речь идет о Казахстане, внешняя политика которого всегда была корректна по отношению к своему соседу и союзнику. Или мы уже не друзья? Читать новость
причитал статью, не впечатлило. Дай ка думаю посмотрю кто этот деятель и чем он был занят все эти годы. вот что выдала википедия: Занимал различные должности, включая заместителя председателя Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи, заместителя министра по делам молодёжи, туризма и спорта Республики Казахстан, пресс-секретаря премьер-министра Республики Казахстан А.М. Кажегельдина и пресс-секретаря Союза промышленников и предпринимателей Казахстана. Ну что ж всё ясно, и молодёжная у нас политика стала на высоте и промышленность поднялась выше уровня китайской, да? Вот так везде! бла бла бла! боитесь чтоб вас не были??? так нужно было заниматься делами молодёжи так чтоб это и мы родители почувствовали! а мы видели что было при первом и молодежь выросла глядя на вас там его окружающих, а сейчас вы тут да ещё на пасху выпрыгнули! Для чего? масла в огонь подлить? Я думая не иначе!
Ну по факту, право на самоопределение действительно есть в уставе ООН. И действительно возникают противоречия со статьей о территориальной целостности. Надо эти два момента юридически разрулить, чтобы не было коллизии. Как вариант, нужно учитывать связь между правительством, претендующим на территориальную целостность, и народом, желающим воспользоваться правом на самоопределение. Ну или прийдётся право на самоопределение убирать из устава ООН, во избежание конфликтов в будущем.
maxsaf: Ну по факту, право на самоопределение действительно есть в уставе ООН. И действительно возникают противоречия со статьей о территориальной целостности. Надо эти два момента юридически разрулить, чтобы не было коллизии. Как вариант, нужно учитывать связь между правительством, претендующим на территориальную целостность, и народом, желающим воспользоваться правом на самоопределение.
Смотри какая история Ничего там сложного нет В твоей стране под названием Канада есть провинция Квебек и она является автономией проживания французского населения и они в любой момент могут отделится А вот например в Сербии была такая автономная область Косово и там начали селится мигранты из Албании и вот они почему-то решили что Косово не должно быть в составе Сербии и решили отделится Фактически тоже автономия но автономия без права выхода а албанцы решили им можно. А зачем албанцам отделятся если у них за забором своя же такая же албанская республика есть? Мир этого не понял И поэтому статус Косово противоречив В то числе тот же лавров не поддерживает независимость Косово где большинство албанцев решило объявить независимость Но при этом лавров что то там мяукает про то что народы имеют право на самоопределение имея ввиду естественно случай с русскими на Донбассе где у них даже автономии не было. Зачем русским на Донбассе автономия в чужом государстве если зазором у них свое же есть? И такой логикой татары и башкиры получается завтра независимость объявят. Весь Кавказ, Сибирь Лавров вообще вкурсе что Россия не цельная страна а лоскутное одеяло из разных стран и народов? У Ингерманландии вообще толком государства нет а они может тоже хотят?
у нас самая хорошая страна их тех где я побывал. Совершенно верно! Вот это и нужно сохранить , передать детям и внукам! Вот смотрю я на этих политиков просроченных и думаю, что вам тихо то не сидится? Вам выпал шанс что то изменить в лючшую сторону, вы его профукали в череде бесконечных подковёрных игр и жажде наживы! Нельзя дыважды войти в одну и ту же реку!
одна причина, по которой Министерство обороны России привлекает так много представителей национальных меньшинств - потому что, как оказалось, русским психологически действительно тяжело убивать украинцев. Потому что мы - один народ. Это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти одинаковый язык, одна и та же религия, века общей истории. Но, если это кто-то из другой культуры, якобы это проще.
Бред просто надо посмотреть в процентном соотношении сколько русских и не русских на фронте и окажется что русским вполне нормально стрелять в украинцев А если посмотреть на командный состав котрый отдает задачи бомбить города то вообще там 100% одни русские Просто есть перекос в части сдающихся кавказцев и азиатов в украинский плен, поэтому и кажется что русские вообще не воюют Кавказцы и азиаты не понимают за чё гибнуть, поэтому сдаться для них значит выжить А русские про плен имеют какие-то не хорошие опасения видимо поэтому сотри роликов как бойцы кончают самоубийством в окопах.
Кара-мурза либо глупый либо недолекий Как можно писать о том что кому то там психологически сложно стрелять в братьев когда в России была страшнейшая гражданская война Где друг в друга не то что близкие народы стреляли а прямо родственники часто из одной семьи
Vit: у нас самая хорошая страна их тех где я побывал.
Ну и нефиг покупать автомат и идти в окопы и погибать за москалей: - нехай сами и воюют.
Цитата:
абике: Министр МИД РФ не имеет право своим личным заключением вмешиваться во внутренние дела другого гос-ва
Имеет право и ещё какое и НИКТО ему не вправе этого запретить, впрочем как и нашим министрам ляпнуть что нибудь ЭТАКОЕ про Россию и вмешаться в их внутренние дела: - вопрос не в этом, вопрос в том что КАК и КОГДА наш МИД даст достойный ответ этому Лаврову и ВСЁ.
Есть у нас блогер Анастасия Ахметова. И есть у неё телеграм-канал "Атака" И вот, что она пишет: "Любопытный анализ - казахстанский политолог Тимур Иксанов рассказывает о том, что группа блогеров развернула ситуацию в Казахстане. Что мы не дали здесь расцвести русофобии. Меня упоминает, Аслана Толегенова (Северный казах).
Не думаю что это исключительно заслуга блогеров, хотя вклад тут наш тоже есть. Повлияла в целом политическая ситуация и успехи России на СВО.
Процесс действительно идет, правда тяжело и со скрипом. Действительно ряд нациков получили реальные сроки, но булки расслаблять рано. Действительно люди стали смелее высказываться в нашу поддержку, у нас много сторонников.
У них не получилось сделать из нас вторую Украину и не получится уже. Но надо помнить о том, что у нас полный парламент национал-популистов, что многие нацисты-провокаторы из соц-сетей вольготно и чудесно себя чувствуют и их еще не привлекли, что свободно выходят русофобские подкасты, сайты и стримы, снимаются псевдоисторические фильмы, все еще не разрешен Бессмертный полк.
Skeptic: руппа блогеров развернула ситуацию в Казахстане. Что мы не дали здесь расцвести русофобии. Меня упоминает, Аслана Толегенова (Северный казах).
полный профан будет думать что кому-то позволят работать в инфополе собирая десятки тысяч аудитории доказывая политическую приверженность соседнему государству и его за это ни разу не потянули в контору на разговор)) националисты, либералы, пророссийские, проамериканские незнаю про арабские популярные блогеры которых не преследуют 100 за 200 работают по отработанной схеме придуманной в 1881 году жандарским полковником Судейкиным создавай ячейки подконтрольных революционеров (тогда) чтобы вокруг себя они собирали людей по интересам а потом спокойно отслеживай их действия а гдето и направляй
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