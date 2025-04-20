НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51572
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 20.04.25 - 14:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане введена административная ответственность за овербукинг на внутренних авиарейсах - распространённую практику продажи билетов в количестве, превышающем число посадочных мест на борту.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16423
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 20.04.25 - 14:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ржу. А как это так? А чё так можно что ли продавать 200 билетов на 150 посадочных мест?) :lol:
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1223
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 20.04.25 - 16:15
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А чё так можно что ли

В кз можно все) по братски или если у тебя за спиной есть саке/маке/баке/жаке))))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17995
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 08:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
В кз можно все) по братски или если у тебя за спиной есть саке/маке/баке/жаке))))

Овербукинг казахское слово что-ли? Чё такими недалёкими то быть
Овербукинг стратегия американских авиакомпаний с 50ых годов чтобы минимизировать риск потери денег из за не пришедших на рейс пассажиров компания продает больше билетов
В итоге иногда случается что придут все пассажиры на рейс и кому то не хватит места
Но такое случается 7-8 случаев на 10 тыс пассажиров
А теперь и этого делать нельзя будет
В итоге в самолёте стабильно будет несколько пустых мест от тех кто не смог полететь
В итоге компания будет делить такие места на цену билета остальным пассажирам
Итог удорожание билетов стабильно
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1673
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 10:48
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Овербукинг казахское слово

Ага,пишите правильно,обман пассажиров. Цитата:
abaika95:
Итог удорожание

Нет,итог,облом со сверх прибылью.
В последнее время,в край оборзели эти авиакомпании!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17995
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 11:01
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Ага,пишите правильно,обман пассажиров.

если человек прибыв в аэропорт столкнулся с тем что его место занято
ему обязаны предоставить следующий рейс и отель во время ожидания с выплатой неустойкиЦитата:
Сабыр:
Нет,итог,облом со сверх прибылью.

авиакомпании никогда не будут работать себе в убыток
никогда
поэтому пустые места в самолете всегда перекладываются на цену билета для остальных пасажиров
учитвая что у нас почти что монаполизм в сфере перелетов то конечно это чревато
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1673
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 11:24
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
обязаны предоставить следующий рейс

А если он на след день?? А если рейс стыковочный? Да и вообще! Я купил билет и вы обязаны меня отправить!
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
264
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 11:32
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то летел на FlyArystan с Алматы-реально і человека летели стоя, причем одна из них- мама с ребенком
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1223
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 11:44
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чё такими недалёкими то быть

Говорите за себя. Происхождение слова естественно понятно. Да и не ключевым оно тут является. Я про то что в нашем царстве-государстве возможно все. И даже одно место может быть дважды продано. И при разбирательствах - только руками разведут и все.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17995
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 21.04.25 - 12:15
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
А если он на след день?? А если рейс стыковочный? Да и вообще! Я купил билет и вы обязаны меня отправить!

ну поэтому и случился такой момент как овербукинг Цитата:
vofkakst:
Я про то что в нашем царстве-государстве возможно все. И даже одно место может быть дважды продано. И при разбирательствах - только руками разведут и все.

ну я же выше уже описал что это не придумка нашего государства
в сша это уже 70 лет назад придумали
и да там также пассажиры сталкивались с наглостью перевозчиков
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Сабыр

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS