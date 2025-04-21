Отправлено: - 10:58

maxsaf:

Когда Украина захотела в Европу, Европа была мягко говоря не готова принимать гостей, но не сказала об этом Украине открытым текстом.

maxsaf:

Могли бы сразу во время майдана заявить: хлопцы, хватит скакать, у вас ниче не выйдет. Мы вас в Евросоюз не пустим, в НАТО не примем, харош прыгать, идите к Путину мириться.

maxsaf:

харош прыгать, идите к Путину мириться.

maxsaf:

Украинцы тоже странные: хотим в Европу... А вас там ждут?

maxsaf:

Не знаем, нам главное с москалями разоср...ться, а Европа - дело десятое. Так все было?

maxsaf:

У главы офиса президента Украины Андрея Ермака состоялся жесткий разговор с представителями США

Цитата:турция 20 или 30 лет уже в очереди на ЕС стоиттупые или есть какието договорённости которых мы незнаем? Цитата:чтобы вступить в ЕС а тембоеле в НАТО надо выполнить часть условийукраина шла к этим условиям но россия решила начать заварушку именно для того чтобы украина не смогла условия исполнятьвсе проще простого Цитата:когда был майдан с путиным никто и не ругалсяэто путин влез в крым а не украинцы в ростов Цитата:возвращаюсь к туркам и 20 летнему ожиданиюстранные турки? Цитата:нет не таквыше описал как былоа у тебя просто пересказ версии с канала "соловьиный помет"Цитата:лента.сру конечно знает всё что было на встрече украины и сша))что там кстати украинцы по поводу территорий говорят? которые им сша предложило отдать? вроде как отрытым текстом представителя сша за кораблем послали?)