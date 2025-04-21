abaika95: А у Европы была цель нажиться на конфликте?
Когда Украина захотела в Европу, Европа была мягко говоря не готова принимать гостей, но не сказала об этом Украине открытым текстом. Могли бы сразу во время майдана заявить: хлопцы, хватит скакать, у вас ниче не выйдет. Мы вас в Евросоюз не пустим, в НАТО не примем, харош прыгать, идите к Путину мириться. Нет, промолчали, хз зачем так было делать. Украинцы тоже странные: хотим в Европу... А вас там ждут? Не знаем, нам главное с москалями разоср...ться, а Европа - дело десятое. Так все было?
У главы офиса президента Украины Андрея Ермака состоялся жесткий разговор с представителями США на встрече в Париже. Об этом заявил находящийся в СИЗО народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в правящей партии «Слуга Народа». «По слухам из верхушки “Слуг”, встреча Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате», — пишет парламентарий. По его словам, Вашингтон предъявил Киеву серию ультиматумов по перемирию и сделки по недрам. США требует от Украины послушания или у последних нет шансов, пишет Дубинский.
maxsaf: Но Россия всегда готовилась к противостоянию с другими сверхдержавами, поэтому развивали всякие Посейдоны, Кинжалы, Искандеры и прочее вооружение для глобальных конфликтов. Судить о силе армии по одному локальному конфликту неправильно, при том что эта армия изначально делала упор совсем на другое.
Посейдоны на боевое дежурства ещё не поставили, неоднократно проводили испытания, пока безуспешно, говорят якобы в 2027 году поставят. Они как сдерживающее оружие будет.
Ракетные комплексы Кинжал поставлены на опытно-боевое дежурство, ракеты Искандер-М, боевая часть 480−700 кг, дальность до 500 км. Кинжалы и Искандеры исползуют, первые так-как на опытно боевом дежурстве, используют ограничено. Ранее отмечал, что разработчиков Кинжалов отправили хлебать баланду в исправительные учреждения, вменили шпионаж в пользу другого государства. Нужно всё развивать в комплексе, у НАТО есть истребители невидимки 5 поколения, боезаряды фантастические. Украине те же Химарсы и F-16 в малом количестве предоставляют, ракеты дают небольшого радиуса, до 300 километров. Никто же на 500 км. или Томагавки им не предоставляет. Таурасы обещают, сами украинцы разрабатывают и далее своё ВПК будут развивать. Если война продлится, украинцы с помощью Запада много чего будут разрабатывать и применять на поле боя. То ли ещё будет, будем наблюдать вместе за развитием событий.
Сейчас Украина способна сбивать Искандер-М благодаря Патриот, в прошлом году в сентябре Италия и Франция передала два комплекса ЗРК FSAF SAMP/T, это аналог Патриота, баллистику тоже перехватывает. Патриотов и Химарсов недостаточно.
Vit: Думаю сегодня, вернее с момента конфликта. Все страны. Самые передовые учёные уже разробатывают борьбу с дронами. Да пока детские изобретения мы видим. Но как только изобретут реальное рэб против. То опять в бой пойдут танки.
Несколько дней тому назад, Великобритания провела успешное испытание. Отмечают, что боевая система RFDEW использует высокочастотные радиоволны для повреждения критически важных электронных компонентов вражеских беспилотных летательных аппаратов, приводя их в неработоспособное состояние или к поломке.
maxsaf: Когда Украина захотела в Европу, Европа была мягко говоря не готова принимать гостей, но не сказала об этом Украине открытым текстом.
турция 20 или 30 лет уже в очереди на ЕС стоит тупые или есть какието договорённости которых мы незнаем? Цитата:
maxsaf: Могли бы сразу во время майдана заявить: хлопцы, хватит скакать, у вас ниче не выйдет. Мы вас в Евросоюз не пустим, в НАТО не примем, харош прыгать, идите к Путину мириться.
чтобы вступить в ЕС а тембоеле в НАТО надо выполнить часть условий украина шла к этим условиям но россия решила начать заварушку именно для того чтобы украина не смогла условия исполнять все проще простого Цитата:
maxsaf: харош прыгать, идите к Путину мириться.
когда был майдан с путиным никто и не ругался это путин влез в крым а не украинцы в ростов Цитата:
maxsaf: Украинцы тоже странные: хотим в Европу... А вас там ждут?
возвращаюсь к туркам и 20 летнему ожиданию странные турки? Цитата:
maxsaf: Не знаем, нам главное с москалями разоср...ться, а Европа - дело десятое. Так все было?
нет не так выше описал как было а у тебя просто пересказ версии с канала "соловьиный помет" Цитата:
maxsaf: У главы офиса президента Украины Андрея Ермака состоялся жесткий разговор с представителями США
лента.сру конечно знает всё что было на встрече украины и сша))
что там кстати украинцы по поводу территорий говорят? которые им сша предложило отдать? вроде как отрытым текстом представителя сша за кораблем послали?)
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