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Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51572
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Отправлено: 20.04.25 - 17:25
Это сегодня признает управление ветеринарии. Его руководитель на встрече в палате предпринимателей Костанайской области 8 апреля говорил о том, что фактически бесконтролен не только забой сельчанами скота, свиней, лошадей, но и перемещение животных, мяса, а также розничная его реализация.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 821
Re: Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя...
Отправлено: 20.04.25 - 17:25
Что за бестолковость создало Министерство сельского хозяйства, что за собой влечет ответственность для физических и юридических лиц, и при этом на них возлагается уголовная ответственность за заражение населения заразными болезнями! Нужно делать как было при СССР и не надо выдумывать велосипед господа мечтатели! Если внутри страны не могут навести Порядок, как требует Президент РК, то что можно ждать от них, если импорт стал такой дорогой! Многие препоны на законодательном уровне не только тормозят реализации многих программ, установленных Президентом,одновременно создают нервозность, недоверие населения к власти, госслужащим, прокуратуре и тому подобное! Нужно компетентным органам, а может самому Президенту РК разобраться в саботажах, организованных на местах, с целью подорвать доверие к законотворчеству, справедливости, порядку, как с этим убоем скота! Надо упрощать все процедуры с этим процессом, а не создавать коррупционную составляющую! Неужели нет логики, бизнесмен бесплатно и воду не подаст, если ему не выгодно, а почему население должно страдать от гос-ва, в котором бизнесмены саботируют законы?
Re: Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя...
Отправлено: 20.04.25 - 17:57
Цитата:
Как Президент сможет разобраться в этом вопросе, если он по специальности дипломат и я думаю он не отличит корову от быка- для этого он и нанял на работу министра сельского хозяйства, кстати - ВЕТЕРИНАРА по образованию.
Вы то сами КОНКРЕТНО что предлагаете, кроме гневных слов?
абике:
Нужно компетентным органам, а может самому Президенту РК разобраться
Нужно компетентным органам, а может самому Президенту РК разобраться
Как Президент сможет разобраться в этом вопросе, если он по специальности дипломат и я думаю он не отличит корову от быка- для этого он и нанял на работу министра сельского хозяйства, кстати - ВЕТЕРИНАРА по образованию.
Вы то сами КОНКРЕТНО что предлагаете, кроме гневных слов?
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Отправлено: 20.04.25 - 21:33
Цитата:
Кто ещё хочет субсидии от государства?)
[Исправлено: Vit, 20.04.2025 - 21:33]
Нам обещали субсидии: за каждую забитую голову - 20 тысяч тенге, поэтому мы подписались. Но субсидии быстро сняли.
Кто ещё хочет субсидии от государства?)
[Исправлено: Vit, 20.04.2025 - 21:33]
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Отправлено: 20.04.25 - 23:06
Цитата:
Водителям фур: - за каждый километр езды по РАЗБИТЫМ, но в то же время - платным дорогам Казахстана, для возмещения ущерба от понесённых затрат на ремонт ходовки и замены резины - примерно так можете обосновать свои требования Бектеневу и Токаеву, да и не забудьте созвать сходняк и поплакаться в НП "Атамекен" в унисон с Бородиными, Москаленками, Двуреченскими и прочими нытиками на трудную жизнь.
Vit:
Кто ещё хочет субсидии от государства?)
Кто ещё хочет субсидии от государства?)
Водителям фур: - за каждый километр езды по РАЗБИТЫМ, но в то же время - платным дорогам Казахстана, для возмещения ущерба от понесённых затрат на ремонт ходовки и замены резины - примерно так можете обосновать свои требования Бектеневу и Токаеву, да и не забудьте созвать сходняк и поплакаться в НП "Атамекен" в унисон с Бородиными, Москаленками, Двуреченскими и прочими нытиками на трудную жизнь.
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Отправлено: 20.04.25 - 23:36
Цитата:
ACROS: Водителям фур: - за каждый километрУже нет. Не работаю. Я наелся, сил больше нет. Устал. Надоело. В этом плане мне нравится беларуско-европейская оплата труда. Сутки прошли, упали евро на карту. (по суточная оплата труда) И пофиг что неделю стоишь на границе. А у нас на процентах зп. И когда получаешь, то расходов много. И зп меньше соответственно. Вон пусть молодеж катается. Я всё пас.)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7667
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Отправлено: 20.04.25 - 23:42
Дожились! Уже Виталий не молодежь! Я уронил скупую, мужскую слезу!
А я то всё живу под девизом " седина в голову, а тем в ребро ".
А я то всё живу под девизом " седина в голову, а тем в ребро ".
Re: Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя...
Отправлено: 20.04.25 - 23:57
Цитата:
Чем тогда займётесь: - обратно в колхоз, к фермеру???
Цитата:
Да, вы ХОДОК- батенька ????
Vit:
Устал. Надоело
Устал. Надоело
Чем тогда займётесь: - обратно в колхоз, к фермеру???
Цитата:
saba:
седина в голову, а тем в ребро
седина в голову, а тем в ребро
Да, вы ХОДОК- батенька ????
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Отправлено: 21.04.25 - 00:09
Цитата:
ACROS: Чем тогда займётесь: - обратно в колхоз, к фермеру???Незнаю)). Хочу по земле родной пешком походить. С детьми вот на машине с гоняли в Самару к деду(тесть он россиянин) неделю там потусили. Сын за рулём по горам уральским проехал. Радостный как слон) Доволен что ему доверили щеглу такую поездку зарулем ехать. Вобщем я в отпуске Пока не парюсь на счёт работы. Мне нужно спустить пар.
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Отправлено: 21.04.25 - 00:23
Цитата:
А, что польки - не понравились?? Не так дают ??
Vit:
Мне нужно спустить пар.
Мне нужно спустить пар.
А, что польки - не понравились?? Не так дают ??
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Отправлено: 21.04.25 - 01:12
Цитата:
Красивее и нежнее украинок нету на земле. И пусть обижается моя строгая беларуская) . Но я так вижу и чувствую женщину.
А полька. Это, Незнаю. Я не тыкал. Но даже в общение с ними чувствуется лож какая то. . мож кому то нравится.
Кино про немцев смотрели же все. Вот когда полька начинает голос, тон, тембр подымать при общение, то такое чувство что тебя в концлагерь определили. В освенцим. (кстати я там был) на экскурсии.
ACROS:
А, что польки - не понравились?? Не так дают ??
А, что польки - не понравились?? Не так дают ??
Красивее и нежнее украинок нету на земле. И пусть обижается моя строгая беларуская) . Но я так вижу и чувствую женщину.
А полька. Это, Незнаю. Я не тыкал. Но даже в общение с ними чувствуется лож какая то. . мож кому то нравится.
Кино про немцев смотрели же все. Вот когда полька начинает голос, тон, тембр подымать при общение, то такое чувство что тебя в концлагерь определили. В освенцим. (кстати я там был) на экскурсии.
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