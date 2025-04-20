Re: Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя...

Отправлено: - 17:25

Что за бестолковость создало Министерство сельского хозяйства, что за собой влечет ответственность для физических и юридических лиц, и при этом на них возлагается уголовная ответственность за заражение населения заразными болезнями! Нужно делать как было при СССР и не надо выдумывать велосипед господа мечтатели! Если внутри страны не могут навести Порядок, как требует Президент РК, то что можно ждать от них, если импорт стал такой дорогой! Многие препоны на законодательном уровне не только тормозят реализации многих программ, установленных Президентом,одновременно создают нервозность, недоверие населения к власти, госслужащим, прокуратуре и тому подобное! Нужно компетентным органам, а может самому Президенту РК разобраться в саботажах, организованных на местах, с целью подорвать доверие к законотворчеству, справедливости, порядку, как с этим убоем скота! Надо упрощать все процедуры с этим процессом, а не создавать коррупционную составляющую! Неужели нет логики, бизнесмен бесплатно и воду не подаст, если ему не выгодно, а почему население должно страдать от гос-ва, в котором бизнесмены саботируют законы?