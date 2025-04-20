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≡ Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51572
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Отправлено: 20.04.25 - 17:25
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Это сегодня признает управление ветеринарии. Его руководитель на встрече в палате предпринимателей Костанайской области 8 апреля говорил о том, что фактически бесконтролен не только забой сельчанами скота, свиней, лошадей, но и перемещение животных, мяса, а также розничная его реализация.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
821
Re: Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя...
Отправлено: 20.04.25 - 17:25
#1
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Что за бестолковость создало Министерство сельского хозяйства, что за собой влечет ответственность для физических и юридических лиц, и при этом на них возлагается уголовная ответственность за заражение населения заразными болезнями! Нужно делать как было при СССР и не надо выдумывать велосипед господа мечтатели! Если внутри страны не могут навести Порядок, как требует Президент РК, то что можно ждать от них, если импорт стал такой дорогой! Многие препоны на законодательном уровне не только тормозят реализации многих программ, установленных Президентом,одновременно создают нервозность, недоверие населения к власти, госслужащим, прокуратуре и тому подобное! Нужно компетентным органам, а может самому Президенту РК разобраться в саботажах, организованных на местах, с целью подорвать доверие к законотворчеству, справедливости, порядку, как с этим убоем скота! Надо упрощать все процедуры с этим процессом, а не создавать коррупционную составляющую! Неужели нет логики, бизнесмен бесплатно и воду не подаст, если ему не выгодно, а почему население должно страдать от гос-ва, в котором бизнесмены саботируют законы?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7900
Re: Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя...
Отправлено: 20.04.25 - 17:57
#2
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Цитата:
абике:
Нужно компетентным органам, а может самому Президенту РК разобраться



Как Президент сможет разобраться в этом вопросе, если он по специальности дипломат и я думаю он не отличит корову от быка- для этого он и нанял на работу министра сельского хозяйства, кстати - ВЕТЕРИНАРА по образованию.

Вы то сами КОНКРЕТНО что предлагаете, кроме гневных слов?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16418
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Отправлено: 20.04.25 - 21:33
#3
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Цитата:
Нам обещали субсидии: за каждую забитую голову - 20 тысяч тенге, поэтому мы подписались. Но субсидии быстро сняли.

8-) 8-) 8-)
Кто ещё хочет субсидии от государства?)

[Исправлено: Vit, 20.04.2025 - 21:33]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7900
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Отправлено: 20.04.25 - 23:06
#4
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Цитата:
Vit:
Кто ещё хочет субсидии от государства?)



Водителям фур: - за каждый километр езды по РАЗБИТЫМ, но в то же время - платным дорогам Казахстана, для возмещения ущерба от понесённых затрат на ремонт ходовки и замены резины - примерно так можете обосновать свои требования Бектеневу и Токаеву, да и не забудьте созвать сходняк и поплакаться в НП "Атамекен" в унисон с Бородиными, Москаленками, Двуреченскими и прочими нытиками на трудную жизнь.
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