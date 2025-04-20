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Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
Когда пункт А не работает, а пункт Б далеко. Практика забоя сельскохозяйственных животных на подворьях прямо угрожает здоровью людей
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