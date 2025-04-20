Re: В Костанае прошёл мотопробег в поддержку дорожной...

Отправлено: - 18:09

Цитатав:///В Костанае прошёл мотопробег в поддержку дорожной безопасности///



Кто нибудь, особенно из опытных водил( у меня стаж водителя с 1978 года) , может мне сказать: каким образом какой-то МОТОПРОБЕГ повлияет на дорожную безопасность ???



На нарушителей не влияет:- ни ДРАКОНОВСКИЕ штрафы, ни лишение прав на СЕМЬ лет, ни арест на 15 суток, в общем на них НИЧТО не влияет и тогда каким образом какой то банальный мотопробег байкеров повлияет на положительную СТАТИСТИКУ дорожных происшествии ?



Смысл этого мотопробега - ИМИДЖ всё.