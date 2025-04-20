Отправлено: - 21:40

ACROS:

главное в действиях прагматика Трампа

[Исправлено: Skeptic, 20.04.2025 - 22:44]

Цитата:...Главное в действиях этого клоуна - выпросить мир у России.Сшанцы эту авантюру затеяли, сшанцы её проигрывают.Трамп это понял и хочет "выйти из игры", хочет изобразить из себя миротворца, стоящего "над схваткой".Только он может обманывать самого себя. Людей не обманешь.Его проблема в том, что сшанцы, как обычно, потеряли контроль над созданным ими самими очередным монстром.Как в своё время потеряли контроль над Аль-Каидой, как потеряли контроль над Талибаном...Сейчас они теряют контроль над бандеровщиной, которую подкармливали несколько десятилетий...Да, при этом он хочет вернуть потраченные его страной деньги. Но это - чисто шкурный интерес, никакого отношения к миролюбию не имеющий. Алчность - его второе имя. Тут всё просто....Где будет проходить суд - дело стопятидесятое. М.б. в освобождённом Киеве, м.б. в Донецке...Это будет решаться после окончания СВО....У "благожелательного" Трампа есть единственный способ "бросить это дело": прекратить подкармливать киевскую хунту, вывезти с территории Украины всех "советников, инструкторов" и прочих наёмников. А так же - приказать европейским "ястребам" сделать то же самое. С остальным Россия разберётся сама.Этот клоун понимает, что правда и сила на стороне России. Его проблема в том, что Киев его уже не хочет слушаться, надеясь на поддержку Европы. И Европа тоже его слушать не хочет. И Киеву, и Европе нужна война.Потому сейчас самое любопытное - как Трамп будет выкручиваться из этой ситуации.А Россия потихоньку делает своё дело - продолжает выполнять задачи СВО.И выполнит их вне зависимости от виляний Трампа.