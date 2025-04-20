Кстати как правильно пишется болталогия, как у Вас или болтология как у Скептика? А вообще то интересно, Вы данные что Россия не агрессор, даёте с сайта МИД РФ! А это как называется? Не болталогия или болтология, но практически пропаганда наверное!
saba: А вообще то интересно, Вы данные что Россия не агрессор, даёте с сайта МИД РФ! А это как называется? Не болталогия или болтология, но практически пропаганда наверное!
Сайт МИД РФ продублировал решение вообще по другим искам поданным до вторжения, рассчитанный больше для внутреннего потребления, чтобы они бегали и тыкали всем. Для них конечно не болтология, он даже разобраться не может, лично меня такие ура-патриоты удивляют .
... Главное в действиях этого клоуна - выпросить мир у России. Сшанцы эту авантюру затеяли, сшанцы её проигрывают. Трамп это понял и хочет "выйти из игры", хочет изобразить из себя миротворца, стоящего "над схваткой". Только он может обманывать самого себя. Людей не обманешь. Его проблема в том, что сшанцы, как обычно, потеряли контроль над созданным ими самими очередным монстром. Как в своё время потеряли контроль над Аль-Каидой, как потеряли контроль над Талибаном... Сейчас они теряют контроль над бандеровщиной, которую подкармливали несколько десятилетий... Да, при этом он хочет вернуть потраченные его страной деньги. Но это - чисто шкурный интерес, никакого отношения к миролюбию не имеющий. Алчность - его второе имя. Тут всё просто. ... Где будет проходить суд - дело стопятидесятое. М.б. в освобождённом Киеве, м.б. в Донецке... Это будет решаться после окончания СВО. ... У "благожелательного" Трампа есть единственный способ "бросить это дело": прекратить подкармливать киевскую хунту, вывезти с территории Украины всех "советников, инструкторов" и прочих наёмников. А так же - приказать европейским "ястребам" сделать то же самое. С остальным Россия разберётся сама. Этот клоун понимает, что правда и сила на стороне России. Его проблема в том, что Киев его уже не хочет слушаться, надеясь на поддержку Европы. И Европа тоже его слушать не хочет. И Киеву, и Европе нужна война. Потому сейчас самое любопытное - как Трамп будет выкручиваться из этой ситуации. А Россия потихоньку делает своё дело - продолжает выполнять задачи СВО. И выполнит их вне зависимости от виляний Трампа.
26 апреля 2023 года при поддержке 122 стран была принята резолюция А/77/L. 65, в которой Россия была названа страной-агрессором.
В ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН 2 марта 2022 года 141 страна поддержала резолюцию ES-11/1 «Агрессия против Украины», которая осудила российское вторжение[1].
В дальнейшем поддержку абсолютного большинства стран-членов ООН получили резолюция ES-11/2 от 24 марта 2022 года с требованием немедленного прекращения военных действий против Украины (140 стран)[2], резолюция ES-11/4 от 12 октября о защите территориальной целостности Украины (143 страны)[3].
26 апреля 2023 года при поддержке 122 стран была принята резолюция А/77/L.65, в которой Россия была названа страной-агрессором.
В числе прочих за неё проголосовали страны, которые Россия считает «дружественными» — Китай, Индия, Турция, Бразилия и почти все постсоветские государства (всего 122 страны)[4].
Во всех случаях против резолюций голосовали по пять стран, в их числе были Россия, Беларусь, Сирия, Мали, КНДР, Эритрея и Никарагуа[5].
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