Re: С любезностью доярки - Выставку картин о рабочих профессиях...

Отправлено: - 18:27

Цитата:///вернуться к натуральному.//



Насчёт НАТУРАЛЬНОСТИ и РЕАЛИСТИЧНОСТИ: - я лично был знаком с Камшат Байгазиновной Доненбаевой- на картине глаза похоши, а вот скулы резкие, мужские какие то- не её, и не было у ней продольной морщины на щеке, и К-700 нарисован явно НЕ РЕАЛИСТИЧНЫМ- нет такого переднего крыла у "Кировца".



В "Тракторном цеху" как будто не рабочие , а какие то СТИЛЯГИ из 50-х годов стоят, и судя по рисунку на тракторе "С-100" нет такой детали которую на электротельфере перемещают рабочие.



Уровень картин примерно такой же как и Кисы Воробьянинова из его бесмертного "Сеятеля".