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≡ С любезностью доярки - Выставку картин о рабочих профессиях открыли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51572
С любезностью доярки - Выставку картин о рабочих профессиях открыли в Костанае
Отправлено: 20.04.25 - 18:27
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Переосмысление труда в современном искусстве - это часто политизированная критика его негативных сторон. И в центре холста там не доярка, а бесчеловечные условия содержания скота на современных фермах, загрязнение природы и рабский труд. На таком фоне "Дорога, которую мы выбираем" - по-деревенски чистое, солнечное пятнышко.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7899
Re: С любезностью доярки - Выставку картин о рабочих профессиях...
Отправлено: 20.04.25 - 18:27
#1
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Цитата:///вернуться к натуральному.//

Насчёт НАТУРАЛЬНОСТИ и РЕАЛИСТИЧНОСТИ: - я лично был знаком с Камшат Байгазиновной Доненбаевой- на картине глаза похоши, а вот скулы резкие, мужские какие то- не её, и не было у ней продольной морщины на щеке, и К-700 нарисован явно НЕ РЕАЛИСТИЧНЫМ- нет такого переднего крыла у "Кировца".

В "Тракторном цеху" как будто не рабочие , а какие то СТИЛЯГИ из 50-х годов стоят, и судя по рисунку на тракторе "С-100" нет такой детали которую на электротельфере перемещают рабочие.

Уровень картин примерно такой же как и Кисы Воробьянинова из его бесмертного "Сеятеля".
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