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≡ В Костанае прошёл мотопробег в поддержку дорожной безопасности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51572
В Костанае прошёл мотопробег в поддержку дорожной безопасности
Отправлено: 20.04.25 - 18:09
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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в Костанае состоялся мотопробег, направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение детского травматизма. В мотопробеге приняли участие около 20 мотоциклистов - как представители мотосообществ, так и неравнодушные горожане.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7899
Re: В Костанае прошёл мотопробег в поддержку дорожной...
Отправлено: 20.04.25 - 18:09
#1
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Цитатав:///В Костанае прошёл мотопробег в поддержку дорожной безопасности///

Кто нибудь, особенно из опытных водил( у меня стаж водителя с 1978 года) , может мне сказать: каким образом какой-то МОТОПРОБЕГ повлияет на дорожную безопасность ???

На нарушителей не влияет:- ни ДРАКОНОВСКИЕ штрафы, ни лишение прав на СЕМЬ лет, ни арест на 15 суток, в общем на них НИЧТО не влияет и тогда каким образом какой то банальный мотопробег байкеров повлияет на положительную СТАТИСТИКУ дорожных происшествии ?

Смысл этого мотопробега - ИМИДЖ всё.
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