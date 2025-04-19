Аа! Так это всего лишь навсего миссианские порывы. Ну тогда поделом, пусть с грядок налоги платят раз такие дураки. И в числах уменьшаются, поскольку такая недалекая субстанция с претензией действительно нафиг не нужна.
Skeptic: Вы можете целыми днями освобождение территории Украины от нацизма называть агрессией, суть и цели СВО от этого не изменятся. Когда СВО закончится и пройдёт суд над преступниками, с этим фактом вынужден будет согласиться весь мир. А вы здесь будете выглядеть глупо.
Вот вы точно сказочник и фантазёр, для настоящих украинцев не безразличны их будущее и судьба, где они будут в цивилизованном мире или не особо цивилизованном с их глубинным и ядрёным народом и властью .
Если в скором времени не будет перемирия, тогда война будет идти ещё долго, 2-3 года и более. Россияне хотели захватит Павлоград (развита оборонная промышленность), далее расшириться и контролировать весь левый берег до Днепра. Сил и средств было недостаточно, перебросили значительную часть войск из покровского выступа районы Торецка, Лимана и Часов Яра, в сторону Константиновки, Краматорска, Северска и Славянска, следует отметить, что Часов Яр частично под контроль взяли, от него до Краматорска 25 километров. Значит цель полный захват Донбасса. Если будут прогрызать постепенно оборону, украинцы будут отступать на запад и где уже подготовлены мощные оборонные сооружения, поэтому война может продлится ещё долго.
В настоящее время старушка Европа просыпается и хочет помогать Украине кроме представления собственного вооружения, также поддержать и развить их ВПК. Эксперты и сказочники подхватывают и говорят Д.Трамп может слиться и сдуться, будем наблюдать. Тут на форуме сказочники говорили, вот Д.Трамп сказал, что помощь Украине оказана на 300-350 миллиардов долларов. При этом Конгресс США отмечал, что выделил Украине с начала военной операции 182,99 миллиард долларов. У Пентагона свои цифры были, ранее отмечали. В конечном результате администрация Д.Трампа остановилась на цифре 100 миллиардов долларов. Будем наблюдать за развитием событий.
Skeptic: Вы попробуйте для начала узнать определение терминов "нацизм" и "агрессор".
Термин денафикация начало звучать аккурат перед вторжением, до этого даже на форуме наши сказочники и ура патриоты поддавшись пропаганде россиян отмечали, что не нападут, просто в Беларусь проводят совместные учения, у них своих земель хватает и.т.д. Потом резко переобулись и начали говорить, что проводят денафикацию и демилитаризацию, что братски и один народ конечно не стали упоминать, потому что, потуму чта, анау-мынау (то-да-сё) так разъяснили по телевизору. Уже пропаганда практически так не говорит. Но вы твердите, это возможно по тому, что вы якобы не смотрите федеральные каналы.
Формулировку страна агрессор не я придумал, было голосование в ООН и из более 140 стран голосовавших 122 не поддержали агрессию, если не ошибаюсь более 80% стран получается, из проголосовавших. Приняли соответствую резолюцию, которая имеет силу в международном правовом поле, тут всё без обмана, ранее обсуждали. .
"Многословие – это неоправданное нагромождение слов, нарушающее четкость и структуру выражения. Часто это случается, когда говорящий не может найти точного слова и пытается "обойти" его несколькими другими. Результат – громоздкие конструкции, затуманивающие содержание сообщения." ... Я понимаю, что это у вас от неуверенности в своей правоте. Но вы уж извините, я такие простыни не читаю. Попробуйте выражаться коротко и понятно. Если хотите, чтобы я вам ответил.
С Великим праздником Светлой Пасхи!! Пусть Господь благословит и подарит благополучия каждой семье, в каждый дом . Пусть вас сопровождает всюду Божье благословение и удача. Пусть светлый праздник Пасхи подарит чудо, радость, счастье, вдохновение, любовь! Поздравляю и всей душой желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Skeptic: СВО закончится и пройдёт суд над преступниками,
Можете назвать дату окончания этой СВО или этой военной агрессии РФ ??
И где будет проходить суд: - в Москве, в Киеве, в Астане, в Минске или где то в тёплых и жарких Дубаях и Турциях?
И если Трамп окончательно отстранится от роли главного "миротворца", потому что ЭТО ему начинает НАДОЕДАТЬ и у него есть дела поважнее типа "сделать Америку снова великой", то НАСКОЛЬЕО долго продлиться эта СВО в условиях падения цен на нефть и газ и естественного истощения ресурсов как у той так и у другой стороны и желания Европы войны до победного конца над России, естественно за счёт Украины?
Ведь главное в действиях прагматика Трампа: -" ..где деньги, Зин..."- вернуть потраченное Байденом деньги американских налогоплательщиков на эту войну и сделать военную помощь Украине ПРИБЫЛЬНЫМ делом для США- отсюда и попытка полного контроля ВСЕХ природных ресурсов Украины, под видом создания некого инвестфонда развития и восстановления Украины после перемирия.
Если Трамп бросит это дело: - то России придёт ПОЛНЫЙ швах: - Путину не нужно упираться- не то время и не те возможности у него - надо садиться за стол переговоров и договариваться, тем более видно же что Трамп настроен к Росии - БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНО, пока что.
Kairat stayer: Россия напала и она признана большинством стран страной агрессором,
Вы знакомы с международным правом? Вы в каком ВУЗе учились? Укажите где вы нашли такую оценку? Просто из интернета? Так там написать могут что угодно. Укажите пожалуйста официальные данные. Про ООН, оценка здесь Цитата:
Kairat stayer: Будем наблюдать за развитием событий.
А вы с собой тоже на вы? Ваше "Будем наблюдать", это кто будет? Или вы как шах, себя считаете как мы?
Нурбанчик: Вы знакомы с международным правом? Вы в каком ВУЗе учились?
Конечно знаком, образование высшее юридическое, отработал не один десяток лет в правоохранительном органе.
Цитата:
Нурбанчик: Про ООН, оценка здесь
31 января 2024 года Международный Суд ООН вынес итоговое решение по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству с Россией на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ).
Если вы сами внимательно ознакомитесь и вникните, там указано, что иски были поданы еще до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, фигурируют события 2014-2017 годов. На сайте ООН от 31 января 2024 года, нет информации об отмене резолюции А/77/L.65 от 26 апреля 2023 года, нет ни одного слова. Как отметил выше, данная резолюция была принята при поддержке 122 стран.
По принятию резолюции А/77/L.65 от 26 апреля 2023 года, голосовали 145 стран, за проголосовали 122-в том числе и Казахстан, голоса против поступили лишь от пяти государств (Россия, Беларусь, Демократическая республика Конго, Никарагуа и Сирия). Воздержались 18 стран.
Источников достаточно, отдельные товарищи не верят, что написано в Вике, процитирую:
26 апреля 2023 года при поддержке 122 стран была принята резолюция А/77/L.65, в которой Россия была названа страной-агрессором. В числе прочих за неё проголосовали страны, которые Россия считает «дружественными» — Китай, Индия, Турция, Бразилия и почти все постсоветские государства (всего 122 страны)[4]. Во всех случаях против резолюций голосовали по пять стран, в их числе были Россия, Беларусь, Сирия, Мали, КНДР, Эритрея и Никарагуа[5].
Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать