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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 21:23
#5581
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Цитата:
Kairat stayer:
Нет там нацистов, по мировому праву кто напал тот агрессор

:lol:
Вы попробуйте для начала узнать определение терминов "нацизм" и "агрессор".
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1512
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 21:50
#5582
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Аа! Так это всего лишь навсего миссианские порывы. Ну тогда поделом, пусть с грядок налоги платят раз такие дураки. И в числах уменьшаются, поскольку такая недалекая субстанция с претензией действительно нафиг не нужна.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11733
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 22:46
#5583
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Цитата:
Kairat stayer:
Увидите, это на десятилетия,

----Да не путайте вы народ и власть !
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16414
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 06:44
#5584
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Христос кайта тiрiлдi
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 08:43
#5585
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Цитата:
Vit:
Христос кайта тiрiлдi


Воистину воскресе!
Всех православных с праздником!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 08:46
#5586
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Цитата:
Гога:
----Да не путайте вы народ и власть !


Пока глубинный и ядрёный народ делает что скажут власти, правда не все.
С обоих сторон конфликта, есть жертвы и это бесследно не пройдёт.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 09:10
#5587
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Цитата:
Skeptic:
Вы можете целыми днями освобождение территории Украины от нацизма называть агрессией, суть и цели СВО от этого не изменятся. Когда СВО закончится и пройдёт суд над преступниками, с этим фактом вынужден будет согласиться весь мир. А вы здесь будете выглядеть глупо.


Вот вы точно сказочник и фантазёр, для настоящих украинцев не безразличны их будущее и судьба, где они будут в цивилизованном мире или не особо цивилизованном с их глубинным и ядрёным народом и властью :lol: :lol: :lol:.

Если в скором времени не будет перемирия, тогда война будет идти ещё долго, 2-3 года и более. Россияне хотели захватит Павлоград (развита оборонная промышленность), далее расшириться и контролировать весь левый берег до Днепра. Сил и средств было недостаточно, перебросили значительную часть войск из покровского выступа районы Торецка, Лимана и Часов Яра, в сторону Константиновки, Краматорска, Северска и Славянска, следует отметить, что Часов Яр частично под контроль взяли, от него до Краматорска 25 километров. Значит цель полный захват Донбасса. Если будут прогрызать постепенно оборону, украинцы будут отступать на запад и где уже подготовлены мощные оборонные сооружения, поэтому война может продлится ещё долго.

В настоящее время старушка Европа просыпается и хочет помогать Украине кроме представления собственного вооружения, также поддержать и развить их ВПК. Эксперты и сказочники подхватывают и говорят Д.Трамп может слиться и сдуться, будем наблюдать. Тут на форуме сказочники говорили, вот Д.Трамп сказал, что помощь Украине оказана на 300-350 миллиардов долларов. При этом Конгресс США отмечал, что выделил Украине с начала военной операции 182,99 миллиард долларов. У Пентагона свои цифры были, ранее отмечали. В конечном результате администрация Д.Трампа остановилась на цифре 100 миллиардов долларов. Будем наблюдать за развитием событий.

[Исправлено: Kairat stayer, 20.04.2025 - 10:14]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 09:22
#5588
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Цитата:
Skeptic:
Вы попробуйте для начала узнать определение терминов "нацизм" и "агрессор".


Термин денафикация начало звучать аккурат перед вторжением, до этого даже на форуме наши сказочники и ура патриоты поддавшись пропаганде россиян отмечали, что не нападут, просто в Беларусь проводят совместные учения, у них своих земель хватает и.т.д. Потом резко переобулись и начали говорить, что проводят денафикацию и демилитаризацию, что братски и один народ конечно не стали упоминать, потому что, потуму чта, анау-мынау (то-да-сё) так разъяснили по телевизору. Уже пропаганда практически так не говорит. Но вы твердите, это возможно по тому, что вы якобы не смотрите федеральные каналы.

Формулировку страна агрессор не я придумал, было голосование в ООН и из более 140 стран голосовавших 122 не поддержали агрессию, если не ошибаюсь более 80% стран получается, из проголосовавших. Приняли соответствую резолюцию, которая имеет силу в международном правовом поле, тут всё без обмана, ранее обсуждали. :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 20.04.2025 - 10:27]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 10:00
#5589
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"Многословие – это неоправданное нагромождение слов, нарушающее четкость и структуру выражения. Часто это случается, когда говорящий не может найти точного слова и пытается "обойти" его несколькими другими. Результат – громоздкие конструкции, затуманивающие содержание сообщения."
...
Я понимаю, что это у вас от неуверенности в своей правоте. :-)
Но вы уж извините, я такие простыни не читаю. Попробуйте выражаться коротко и понятно.
Если хотите, чтобы я вам ответил.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 10:08
#5590
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Цитата:
Skeptic:
Но вы уж извините, я такие простыни не читаю. Попробуйте выражаться коротко и понятно.


Ваше право, можете не читать.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11733
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 10:25
#5591
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С Великим праздником Светлой Пасхи!! Пусть Господь благословит и подарит благополучия каждой семье, в каждый дом . Пусть вас сопровождает всюду Божье благословение и удача. Пусть светлый праздник Пасхи подарит чудо, радость, счастье, вдохновение, любовь! Поздравляю и всей душой желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 10:45
#5592
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Цитата:
Skeptic:
СВО закончится и пройдёт суд над преступниками,



Можете назвать дату окончания этой СВО или этой военной агрессии РФ ??

И где будет проходить суд: - в Москве, в Киеве, в Астане, в Минске или где то в тёплых и жарких Дубаях и Турциях?

И если Трамп окончательно отстранится от роли главного "миротворца", потому что ЭТО ему начинает НАДОЕДАТЬ и у него есть дела поважнее типа "сделать Америку снова великой", то НАСКОЛЬЕО долго продлиться эта СВО в условиях падения цен на нефть и газ и естественного истощения ресурсов как у той так и у другой стороны и желания Европы войны до победного конца над России, естественно за счёт Украины?

Ведь главное в действиях прагматика Трампа: -" ..где деньги, Зин..."- вернуть потраченное Байденом деньги американских налогоплательщиков на эту войну и сделать военную помощь Украине ПРИБЫЛЬНЫМ делом для США- отсюда и попытка полного контроля ВСЕХ природных ресурсов Украины, под видом создания некого инвестфонда развития и восстановления Украины после перемирия.

Если Трамп бросит это дело: - то России придёт ПОЛНЫЙ швах: - Путину не нужно упираться- не то время и не те возможности у него - надо садиться за стол переговоров и договариваться, тем более видно же что Трамп настроен к Росии - БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНО, пока что.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 15:12
#5593
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Цитата:
Kairat stayer:
Россия напала и она признана большинством стран страной агрессором,

Вы знакомы с международным правом?
Вы в каком ВУЗе учились?
Укажите где вы нашли такую оценку?
Просто из интернета? Так там написать могут что угодно.
Укажите пожалуйста официальные данные.
Про ООН, оценка здесь
Цитата:
Kairat stayer: Будем наблюдать за развитием событий.
А вы с собой тоже на вы? Ваше "Будем наблюдать", это кто будет? Или вы как шах, себя считаете как мы?

[Исправлено: Нурбанчик, 20.04.2025 - 16:16]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 16:32
#5594
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Цитата:
Нурбанчик:
Вы знакомы с международным правом?
Вы в каком ВУЗе учились?


Конечно знаком, образование высшее юридическое, отработал не один десяток лет в правоохранительном органе.

Цитата:
Нурбанчик:
Про ООН, оценка здесь


31 января 2024 года Международный Суд ООН вынес итоговое решение по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству с Россией на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ).

Если вы сами внимательно ознакомитесь и вникните, там указано, что иски были поданы еще до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, фигурируют события 2014-2017 годов.
На сайте ООН от 31 января 2024 года, нет информации об отмене резолюции А/77/L.65 от 26 апреля 2023 года, нет ни одного слова. Как отметил выше, данная резолюция была принята при поддержке 122 стран.

Сайт ООН:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 16:41
#5595
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По принятию резолюции А/77/L.65 от 26 апреля 2023 года, голосовали 145 стран, за проголосовали 122-в том числе и Казахстан, голоса против поступили лишь от пяти государств (Россия, Беларусь, Демократическая республика Конго, Никарагуа и Сирия). Воздержались 18 стран.

Источников достаточно, отдельные товарищи не верят, что написано в Вике, процитирую:

26 апреля 2023 года при поддержке 122 стран была принята резолюция А/77/L.65, в которой Россия была названа страной-агрессором. В числе прочих за неё проголосовали страны, которые Россия считает «дружественными» — Китай, Индия, Турция, Бразилия и почти все постсоветские государства (всего 122 страны)[4]. Во всех случаях против резолюций голосовали по пять стран, в их числе были Россия, Беларусь, Сирия, Мали, КНДР, Эритрея и Никарагуа[5].

Подробнее здесь:

интернет обменник файлов

[Исправлено: Kairat stayer, 20.04.2025 - 17:51]
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