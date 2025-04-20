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≡ Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51570
Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 20.04.25 - 14:49
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В Казахстане введена административная ответственность за овербукинг на внутренних авиарейсах - распространённую практику продажи билетов в количестве, превышающем число посадочных мест на борту.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16414
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 20.04.25 - 14:49
#1
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Ржу. А как это так? А чё так можно что ли продавать 200 билетов на 150 посадочных мест?) :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1221
Re: Зло по имени овербукинг - В Казахстане введут новый штраф
Отправлено: 20.04.25 - 16:15
#2
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Цитата:
Vit:
А чё так можно что ли

В кз можно все) по братски или если у тебя за спиной есть саке/маке/баке/жаке))))
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