Отправлено: - 18:36

рихард:

Но на это буржуи не пойдут.

Цитата:Нет конечно: - и я вам скажу, что это только ЦВЕТОЧКИ- вот когда примут новый Налоговый Кодекс и он вступит с 1 января 2026 года и тогда вы про то же самое, но совсем другими словами скажете.Потому что все ЗАТРАТЫ ( а это пресловутая новая НДС-кая наценка) малый бизнес ПОВЕСИТ на своих клиентов и на своих покупателей.И так называемая налоговая реформа - это есть не что иное как ДАВЛЕНИЕ на МСБ: крупный бизнес и олигархов Токаев и Правительство - БОЯТЬСЯ трогать.